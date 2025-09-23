Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Amigos de Jesús
La Comunidad Católica Amigos de Jesús, fundada por el hermano Gioacchino Perrotta y la hermana Shirley Cárdenas, celebra 25 años de evangelizaciónCortesía

La comunidad católica Amigos de Jesús cumple 25 años de evangelización en Guayaquil

Testimonios de sanación, reconciliación y fortaleza espiritual reflejan el impacto de Amigos de Jesús en miles de personas

La Comunidad Católica Amigos de Jesús, fundada hace 25 años por el hermano Gioacchino Perrotta y su esposa, la hermana Shirley Cárdenas, se ha consolidado como un espacio de encuentro espiritual en Guayaquil. “Este camino nace del mandato del Señor en Marcos 16, 15: Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio”, señaló el Gioacchino, quien recordó a EXPRESO que durante estas décadas han visto cómo “muchas familias, jóvenes y niños han sido renovados en su encuentro con Cristo”.

RELACIONADAS

Una comunidad que lleva esperanza al necesitado

El fundador de la comunidad ubicada al sur de Guayaquil, en la Calle Seis de Marzo 2318, entre las calles Gómez Rendón y Maldonado, subraya que el corazón de la misión ha sido llevar esperanza. “Personas que estaban desanimadas o que pensaban que ya no había otra alternativa, encontraron en Jesús la paz y el amor que transforma. Hemos escuchado testimonios de sanación emocional, espiritual y hasta de adicciones. Eso solo puede venir de Dios”, afirmó Perrotta. En el marco del Jubileo, recalca que lo más valioso es ver cómo la fe, la esperanza y la caridad siguen dando fruto en cada retiro, congreso o encuentro.

RELACIONADAS

La hermana Shirley añade que la vida espiritual nace de un encuentro personal con Dios y que ese es el motor de toda acción. “El cristiano no puede quedarse en sí mismo; debe compartir lo que ha recibido por gracia. Por eso visitamos hospitales, acompañamos a los enfermos y vemos reconciliaciones que son verdaderos regalos del Señor. Aun en medio de enfermedades catastróficas, muchos logran reencontrarse con Dios y eso nos llena de alegría”, expresó.

Texto - 2025-09-23T185257.194
Una misión que no se detiene: Amigos de Jesús proyecta abrir nuevas casas de oración y fortalecer su labor evangelizadoraCortesía

Su labor se ha expandido más allá de lo presencial. La comunidad tiene programas radiales y digitales que llegan a miles de personas. “Con Alabaré, Radio Fe y TV Fe buscamos que el mensaje no se quede solo en el templo. Queremos que la Palabra llegue a cada hogar las 24 horas del día”, explicó el Hno. Gioacchino. A esto se suma la página web, www.losamigosdejesus.org, que funciona como un puente para quienes buscan formación y acompañamiento en la fe.

Libro cristiano

No se Aceptan Perfectos: la historia de una iglesia y un libro que rompen esquemas

Leer más

Actividades que marcan la diferencia

Las actividades semanales son otro pilar. “Cada jueves tenemos la misa con exposición del Santísimo, los domingos compartimos la Palabra y luego celebramos la Eucaristía. También realizamos asambleas de oración y encuentros con matrimonios, jóvenes y mujeres. Todo está pensado para fortalecer la vida espiritual de la comunidad”, indicó la religiosa, quien resalta que la formación continua es esencial para que la fe dé frutos sólidos.

RELACIONADAS

De cara al futuro, los fundadores confían en que Dios seguirá marcando el camino. “Los planes del hombre no siempre son los planes de Dios. Nuestro mayor deseo es mantenernos en este gozo y en la unción del Espíritu Santo, abrir nuevas casas de oración y proclamar el mensaje de Cristo en todos los medios posibles”, expresó Gioacchino. La misión, concluyen, seguirá siendo la misma: “llevar las almas a Cristo y recordar que la esperanza nunca muere”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La comunidad católica Amigos de Jesús cumple 25 años de evangelización en Guayaquil

  2. El verano en que me enamoré: qué hay detrás del fenómeno audiovisual juvenil

  3. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 24 de septiembre de 2025

  4. Inundaciones y deslizamientos golpean San Antonio de Pichincha: 15 familias afectadas

  5. Juan Pablo Cardozo: "Usar IA sin criterio es autoengaño académico"

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro nacional Ecuador: Educación suspendió clases presenciales en estos 11 lugares

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. Paro nacional 2025: cronología de la protesta en Ecuador, jornada 23 de septiembre

Te recomendamos