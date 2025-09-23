La comunidad católica Amigos de Jesús cumple 25 años de evangelización en Guayaquil

La Comunidad Católica Amigos de Jesús, fundada hace 25 años por el hermano Gioacchino Perrotta y su esposa, la hermana Shirley Cárdenas, se ha consolidado como un espacio de encuentro espiritual en Guayaquil. “Este camino nace del mandato del Señor en Marcos 16, 15: Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio”, señaló el Gioacchino, quien recordó a EXPRESO que durante estas décadas han visto cómo “muchas familias, jóvenes y niños han sido renovados en su encuentro con Cristo”.

Una comunidad que lleva esperanza al necesitado

El fundador de la comunidad ubicada al sur de Guayaquil, en la Calle Seis de Marzo 2318, entre las calles Gómez Rendón y Maldonado, subraya que el corazón de la misión ha sido llevar esperanza. “Personas que estaban desanimadas o que pensaban que ya no había otra alternativa, encontraron en Jesús la paz y el amor que transforma. Hemos escuchado testimonios de sanación emocional, espiritual y hasta de adicciones. Eso solo puede venir de Dios”, afirmó Perrotta. En el marco del Jubileo, recalca que lo más valioso es ver cómo la fe, la esperanza y la caridad siguen dando fruto en cada retiro, congreso o encuentro.

La hermana Shirley añade que la vida espiritual nace de un encuentro personal con Dios y que ese es el motor de toda acción. “El cristiano no puede quedarse en sí mismo; debe compartir lo que ha recibido por gracia. Por eso visitamos hospitales, acompañamos a los enfermos y vemos reconciliaciones que son verdaderos regalos del Señor. Aun en medio de enfermedades catastróficas, muchos logran reencontrarse con Dios y eso nos llena de alegría”, expresó.

Una misión que no se detiene: Amigos de Jesús proyecta abrir nuevas casas de oración y fortalecer su labor evangelizadora Cortesía

Su labor se ha expandido más allá de lo presencial. La comunidad tiene programas radiales y digitales que llegan a miles de personas. “Con Alabaré, Radio Fe y TV Fe buscamos que el mensaje no se quede solo en el templo. Queremos que la Palabra llegue a cada hogar las 24 horas del día”, explicó el Hno. Gioacchino. A esto se suma la página web, www.losamigosdejesus.org, que funciona como un puente para quienes buscan formación y acompañamiento en la fe.

Actividades que marcan la diferencia

Las actividades semanales son otro pilar. “Cada jueves tenemos la misa con exposición del Santísimo, los domingos compartimos la Palabra y luego celebramos la Eucaristía. También realizamos asambleas de oración y encuentros con matrimonios, jóvenes y mujeres. Todo está pensado para fortalecer la vida espiritual de la comunidad”, indicó la religiosa, quien resalta que la formación continua es esencial para que la fe dé frutos sólidos.

De cara al futuro, los fundadores confían en que Dios seguirá marcando el camino. “Los planes del hombre no siempre son los planes de Dios. Nuestro mayor deseo es mantenernos en este gozo y en la unción del Espíritu Santo, abrir nuevas casas de oración y proclamar el mensaje de Cristo en todos los medios posibles”, expresó Gioacchino. La misión, concluyen, seguirá siendo la misma: “llevar las almas a Cristo y recordar que la esperanza nunca muere”.

