Guayaquil: La Juan Montalvo, invadida de problemas que no hallan solución

Los habitantes de la cooperativa Juan Montalvo, ubicada en el norte de Guayaquil, están cansados de lidiar con problemáticas que, por años, no han logrado resolver. Quieren que las autoridades tomen cartas en el asunto: piden que los escuchen y empiecen a ejecutar obras que harían de su entorno un lugar mejor. Hoy la Juan Montalvo convive con la inseguridad, la insalubridad y los problemas de movilidad.

Los líderes de los sectores La Gaviota, 4 de Marzo, Carlos Magno Andrade, Estrella de Belén, alzan la voz y cuentan a EXPRESO sus preocupaciones, a fin de que la Alcaldía de Guayaquil empiece a resolverlas

"La Gaviota es muy linda, la gente es unida, pero últimamente estamos sufriendo a causa de la delincuencia. Todos los moradores nos hemos puesto de acuerdo en colocar portones en las entradas de las calles principales, porque los delincuentes nos han robado y acechan a diario. Hay secuestros, extorsiones... Y aunque hemos colocado esa muralla, que en efecto ha logrado darnos algo de tranquilidad, los delitos continúan y el miedo se incrementa", reconoce la residente Digna Montalván, líder comunitario del lugar; al lamentar que el parque central que se levanta en el vecindario hoy pasa prácticamente vacío a causa de la inseguridad.

"A los niños los atacan, les roban hasta las maletas cuando salen de la escuela y poco o nada se puede hacer aunque lo intentamos y trabajamos sin parar en el resguardo... Por eso exijo a las autoridades, a la Policía y al alcalde Aquiles Álvarez que haya más control, que se intervenga el área con una casa comunitaria, que se recupere el espacio público para poder vivir, pero con algo más de libertad", recalcó.

Lidia Cruz, líder de la cooperativa 4 de Marzo, al igual que como Montalván exhorta a que los controles sean permanentes. Asegura que la convivencia se ha visto trastocada. Ya nadie sale pasadas las 18:00 y pues la vida comercial ha quedado en nada.

"Tenemos una cancha que antes pasaba llena de gente y a la que iban nuestros hijos a hacer deporte, pero ahora ya no los dejamos salir por miedo a alguna balacera. Antes las calles las usaban como espacio para jugar, pero ahora resulta imposible por la cantidad de baches y polvo que no rodea", argumenta.

En el sector, solo por citar algunas rutas afectadas, las calles Carlos Estarellas Medina y 38 D, están con tales agujeros que ir en bicicleta implica "salir volando", si por mala suerte uno cae en los huecos que superan ya los 15 o 20 centímetros de profundidad.

En agosto pasado, por el robo de un celular, un ciudadano fue baleado frente a su hija y al pie de su casa en el sector de Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Archivo

"Así tengamos todas las ventanas y puertas cerradas nos entra el polvo a casa. A causa de ellos, todos nos enfermamos. A las 5:00 en la esquina donde yo vivo, hay constantes robos a los estudiantes que salen a coger bus para dirigirse a sus colegios. Con los baches, los vehículos se ven obligados a bajar la marcha y más vulnerable se vuelve la gente", alega.

En el sector Carlos Magno Andrade la situación es la misma. Allí no solo la inseguridad tiene encerradas a las familias, sino también la nula iluminación y los insectos y roedores con los que habitan.

Más de 30 personas llegan a tener una copia de la llave del candado y de la cerradura de cada puerta que hay en una peatonal de la Juan Montalvo, por lo general son una al ingreso y otra a la salida. archivo

"En la noche y la madrugada comienzan a robar y ya no podemos salir. Tenemos lámparas quemadas que no sirven. En la avenida 35 NO hay un zanja que tiene más de 6 años y que está en pésimo estado. Hay maleza, huele mal y en invierno se repleta de agua... El espacio además está repleto de mosquitos. Otra enfermedad más...", se queja Consuelo Jiménez, líder del sector que colinda con esa especie de canal; que en más de una ocasión la ha obligado a buscar refugio en la vivienda de otros familiares.

Que del caso ha dado aviso ya al Municipio, advierte, tanto esta administración como en otras anteriores, pero que la ayuda jamás ha llegado, cuestiona.

La líder, tal como pasa en otros sectores de la ciudad, como Samanes 5, la sexta etapa de la Alborada, Urdenor y Cumbres Bajas de los Ceibos, exigen una solución con la zanja. A puertas de que llegue el fenómeno de El Niño, Jiménez denuncia que la Alcaldía no ha ejecutado ningún trabajo preventivo.

"Aquí todo está mal. No quiero ni pensar en lo que se viene", anuncia; al exigir también a CNEL a que recorra el barrio y verifique lo grave que es el problema; y a Interagua a que le dé mantenimiento a las alcantarillas que, además, sostiene huelen mal.

Este último problema es, a juicio de la residente Mais Astudillo, el que más dolores de cabeza le da a la comunidad de Estrella de Belén; debido al estado en el que están las redes de alcantarillado.

"Cuando llueve por aquí todo se vuelve una piscina. No han arreglado bien el alcantarillado y por eso percibimos olores putrefactos. Cuando cae una lluvia fuerte, el agua se nos mete a las casas. Estamos en un abandono total. Por eso solo pido a las autoridades que nos miren, que vea que existimos", reclama; pidiendo también a CNEL que elimine los tallarines que cuelgan de los postes.

En la avenida 35 de la cooperativa Carlos Magno, una zanja colinda con las viviendas y genera una serie de quejas. Steven Vera / EXPRESO

"Los postes escapan de caerse por el peso. Yo quisiera saber qué entonces están esperando. No hay control se nada. Es un desorden total el barrio, que se agudiza con la imprudencia que comenten ciertos conductores de buses que además los arrancan... En fin, en la Juan Montalvo todo está mal. Ya es hora de que nos hagan sentir que valemos. Por décadas hemos sobrevivido solos. Ahora ya no podemos", hace énfasis Connie Mercado, residente del lugar.

