¿Fin del invierno en Guayas? Daños, obras pendientes y recuperación

Guayas es la tercera provincia más afectada por el invierno en este 2025. Así lo indica la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en su último Informe de Situación (SitRep), emitido el domingo 20 de abril.

De las 202.938 personas impactadas por la época invernal en Ecuador, hay 35.402 en Guayas, superada por Manabí (90.121) y Los Ríos (40.193). Otras jurisdicciones con mayor repercusión, según el documento, son: El Oro ,Esmeraldas, Santa Elena, Loja, Pichincha, Bolívar y Chimborazo.

Incluso, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), advirtió que hasta el próximo miércoles 23 de abril habrá "lluvias, tormentas y ráfagas de viento previstas para las tardes y noches en el interior de la Costa". Norte y oeste de Guayas están entre las zonas contempladas.

⚠️ #AdvertenciaMeteorológicaEc No. 24 (19-23 Abril)

Cuáles son los daños por el invierno en Guayas

En lo que va de este año, Guayas registra la mayor cantidad de eventos por el invierno: 407, seguida por Pichincha, con 283. Entre estos se cuentan: deslizamientos, inundaciones, colapsos estructurales, socavamientos, vendavales, y aluviones.

Uno de los cantones golpeados es Santa Lucía. Su alcalde, Ubaldo Urquizo Mora, declaró estado de emergencia luego de que al menos nueve sectores urbanos y 54 recintos rurales se inundaron por el desbordamiento del río que cruza la cabecera cantonal. Según las autoridades, ocurrió por las lluvias pero también por las descargas programadas desde la presa Daule-Peripa.

Por zonas inundadas de Santa Lucía, en Guayas, se trasladaron enseres domésticos. EDGAR ROMERO

Ese es uno de los puntos que ha generado más preocupación en las autoridades. Debido al crecimiento del caudal del embalse, se dispuso la apertura programada de compuertas. Esto podría derivar en inundaciones e incluso suspensión del servicio de agua potable en ciudades como Guayaquil, según alertó la concesionaria Interagua.

Esta obra, inaugurada en 1988, está en la jurisdicción de El Empalme, a 160 kilómetros de Guayaquil, en el extremo norte de la provincia de Guayas. Su función es almacenar el flujo de los ríos en la Cuenca del Guayas para evitar inundaciones en las poblaciones por donde pasa el río Daule.

Otro cantón que se declaró en emergencia local, según la SNGR, es Milagro, el pasado 4 de abril. Es uno de los cuatro que fue afectado por el desbordamiento, el segundo en menos de una semana, de los ríos Pula y Chilintomo, el pasado domingo 13 de abril.

“Estamos totalmente inundados. Más de 20 negocios no han abierto sus puertas porque el agua ingresó a los locales y dañó productos de primera necesidad y electrodomésticos” Julio Sánchez, comerciante del sector Ocho, de la parroquia El Laurel, en Daule

En Guayas están activos los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de 14 cantones: Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Daule, El Empalme, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Naranjal, Pedro Carbo, Salitre (Urbina Jado), Santa Lucía, Simón Bolívar, Balzar, Milagro, y Palestina.

Obras pendientes en Guayas por el invierno

Reconstrucción de puentes, reparación de infraestructura y limpieza de zonas afectadas están entre las tareas a realizar para recomponer lo afectado por la fuerza natural. La SNRG, en su último SitRep, detalló cuáles han sido las afectaciones en Guayas por el invierno este año:

11.033 viviendas dañadas

17 casas destruidas

0,13 kilómetros de vías afectadas

Una de las medidas también es monitorear la crecida del caudal en Daule-Peripa. La Prefectura de Guayas, alertó el domingo 20 de abril que esto podría derivar en la crecida del río Daule, que atraviesa poblaciones como Balzar, Daule, Durán, Nobol, y Samborondón.

El COE Nacional pidió hace una semana a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del sector, que se activen planes de contingencia. Esto incluye la evacuación de personas en zonas de riesgo, así como la implementación de alojamientos temporales "para ampliar la capacidad de acogida en caso de emergencia".

Además, el Ministerio de Educación deberá comenzar el Plan de Continuidad Educativa en las instituciones educativas del régimen Costa, previo al inicio del año lectivo.

Por la época invernal, la SNGR informó que hay cuatro alojamientos activos en Guayas:

Jujan (16 personas de seis familias)

Balzar (97 de 25)

Samborondón (8 de 6)

Santa Lucía (50 de 17)

Otro de los temas que trastoca el invierno es la reparación y asfaltado de vías. El Municipio de Guayaquil informó el pasado 31 de marzo que se alteró la ejecución de obras viales. Luego de las lluvias se debe esperar a que se evacúe el agua acumulada en zonas excavadas.

Pero también se paraliza la producción de asfalto. "Las plantas de asfalto, que tienen su material a cielo abierto, no pueden trabajar con lluvia. La mezcla, si se moja, no va a conseguir las propiedades necesarias; tiene que trabajar 100 % en seco. En estas plantas se produce regularmente durante la madrugada. Con lluvia esto no se puede realizar y se debe esperar hasta el mediodía para retomar los trabajos", explicó el Cabildo en una publicación.

¿Cuándo terminará el invierno en Ecuador?

Mayo, estadística y climáticamente, es la "época de transición de la época lluviosa a seca". Así lo indicó a EXPRESO el analista regional del Inamhi, Carlos Naranjo. El pronóstico de la entidad para esta semana, es de "precipitaciones dispersas".

"Podrían ser de intensidad moderada a fuerte, pero serían de corta duración, tipo chubascos", detalló el especialista. Incluso, comentó que desde la semana pasada se ha notado un muy leve decrecimiento de la temperatura del mar. "Esto avanzará paulatinamente hasta mayo para que la temperatura frente a nuestras costas llegue a los niveles normales", explicó.

"En reportes de ciertas localidades costeras, ya en las primeras horas de la mañana, ya no se siente tanto calor sino una brisa fresca. Eso ya es un síntoma de que el cambio estacional ya se está dando y puede durar hasta un mes"

Carlos Naranjo, analista regional del Inamhi

Finalmente, Naranjo dijo que para fines de este mes y principios de mayo venidero "se esperaría un curso de precipitaciones un poco más elevada, debido al ingreso de una onda tropical". Hasta el momento, no se ha observado alguna anomalía climática fuera de lo normal, aclaró.

