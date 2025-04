El agua no da tregua: desbordamiento de ríos vuelve a golpear a cantones de Guayas

Por segunda vez en menos de una semana, los ríos Pula y Chilintomo se desbordaron, provocando estragos en cuatro cantones de la provincia del Guayas: Daule, Jujan, Milagro y Santa Lucía. El ECU 911, mediante el monitoreo de sus cámaras de videovigilancia, confirmó las severas afectaciones que esta nueva emergencia ha causado en estas zonas, donde la vida cotidiana se ha visto completamente trastocada por la fuerza de la naturaleza.

Efectos de la época invernal

Las imágenes captadas muestran calles totalmente anegadas, vehículos atascados y ciudadanos caminando con el agua hasta las rodillas. La parroquia El Laurel, en Daule, que ya había sufrido una grave inundación el pasado 10 de abril, continúa bajo el agua. Entonces, al menos ocho calles del norte, centro y sur de la localidad quedaron completamente cubiertas, atrapando a sus habitantes y dejando una estela de pérdidas materiales que aún no se han podido cuantificar del todo.

La situación hoy no ha mejorado. Todo lo contrario. Los vecinos del sector Ocho, una de las áreas más golpeadas, denuncian que el nivel del agua sigue siendo tan alto que muchas personas deben abandonar sus viviendas descalzas o con botas improvisadas para evitar que el agua sucia les cause infecciones. “Estamos totalmente inundados. Más de 20 negocios no han abierto sus puertas porque el agua ingresó a los locales y dañó productos de primera necesidad y electrodomésticos”, relató días atrás Julio Sánchez, comerciante de la zona.

Al momento, mediante 📹 de #VideovigilanciaECU911 se observan vías anegadas en #Jujan, #Milagro, #SantaLucía y #Daule por el desbordamiento de los ríos Pula, Los Amarillos y Chilintomo.#ECU911BrindaSeguridadIntegral pic.twitter.com/weoP7Qw9ko — Coordinación Zonal 5 y 8 SIS ECU 911 (@ecu911sambo) April 13, 2025

Emergencia nacional por fenómenos meteorológicos

Pero El Laurel no es el único lugar afectado. Las fuertes lluvias de las últimas semanas han generado una emergencia de escala nacional. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), desde el 1 de enero hasta el pasado 11 de abril, se han registrado 2.574 eventos adversos relacionados con las lluvias, afectando a 24 provincias, 205 cantones y 749 parroquias del Ecuador.

Entre los fenómenos más comunes están los deslizamientos de tierra (40,52%), las inundaciones (38,34%) y el colapso estructural (6,18%). También se reportan socavamientos, vendavales y aluviones. Las provincias más golpeadas son Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Santa Elena, Loja, Esmeraldas, Pichincha, Bolívar y Cotopaxi.

Situación de los ríos a nivel nacional

Actualmente, hay 21 cuerpos hídricos desbordados en el país: 14 en Guayas, 6 en Los Ríos y 1 en Manabí. Otros 34 presentan tendencia a aumentar su caudal, lo que mantiene en alerta a autoridades y comunidades en varias zonas del territorio nacional.

La población, mientras tanto, exige acciones urgentes y sostenidas. No solo se trata de atención inmediata, sino de la implementación de medidas estructurales que eviten que este tipo de tragedias se repita cada temporada invernal, denuncia Jorge Letamendi, habitante de Daule.

"Todos los años tenemos época invernal y los estragos unos años son más fuertes que otros, pero siempre están presentes. Hace rato que se debió prevenir o planificar qué hacer para estos meses. No obstante nunca pasa, por eso estamos como estamos", señaló.

