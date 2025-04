Las lluvias dejan a Los Ríos bajo el agua: colapsan vías y crecen caudales

Las lluvias de los últimos días continúan dejando estragos en la provincia de Los Ríos, y esta semana la vía Babahoyo-Jujan alcanzó un nivel histórico de inundación, con 80 centímetros de agua acumulada en varios tramos. Esta situación ha provocado complicaciones severas para la circulación vehicular y afectaciones a los servicios de transporte interprovincial. En las localidades prevalece el temor.

Operaciones de transporte durante la emergencia

Durante la mañana de este 11 de abril, varios conductores optaron por no transitar por este tramo para evitar daños mecánicos en sus vehículos. No obstante, grúas y decenas de vehículos altos, como camiones y camionetas, continuaron prestando sus servicios, facilitando el paso y el traslado de personas que necesitan movilizarse, especialmente hacia sectores rurales como La Carmela, de la parroquia Pimocha, en Babahoyo.

Incluso algunas unidades de transporte de la cooperativa Santa Elisa, que salen desde la Terminal Terrestre de Babahoyo, suspendieron sus frecuencias de manera temporal y hasta nuevo aviso, debido al alto nivel del agua.

Los pasajeros, como lo constató este Diario, son llevados hasta la parte seca de la vía, donde realizan transbordos en vehículos más altos o son auxiliados por grúas que los transportan hasta zonas de paso, como el cruce de Pimocha.

Dificultades en la movilidad y testimonios de los afectados

Rubén Pulecio, uno de los ciudadanos afectados, relató que tuvo que hacer varios transbordos con la mercadería que llevaba desde Babahoyo hasta el recinto La Carmela. “Todo se complica con el agua. Nos toca hacer lo que sea para llegar, pero los daños son grandes. Son horas de viaje las que nos estamos tomando”, expresó.

La mayor de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Geoconda Vargas, informó sobre el estado actual de la vía e indicó que, por el momento, la única ruta habilitada es la vía Baba-Salitre. El desvío utilizado anteriormente por el cantón Simón Bolívar hacia Pueblo Nuevo también se encuentra cerrado debido al desbordamiento del río Los Amarillos.

En la vía principal es común observar vehículos varados y conductores tratando de reparar los desperfectos mecánicos que provoca el ingreso de agua. El guayaquileño e ingeniero Sebastián Merino fue uno de los perjudicados.

Daños. Transbordos y grúas que ayudaron a desplazar a vehículos dañados fue lo que más se vio en la ruta. TATIANA ORTIZ FRANCO

Ante la necesidad de llegar a su destino para cumplir con una reunión con decenas de agricultores, decidió pasar por la vía inundada, pensando que sortearía los estragos. “No pasaron ni 20 minutos y vi cómo el agua entraba en el vehículo. Entró al motor. Se fregó todo. Ahora estoy esperando que una grúa se desocupe para que me desplace. Gastaré más dinero, mucho más del previsto”, señaló.

Llegué a la ruta y estaba tan inundada que tuve miedo. Hice una pausa. Regresé a Guayaquil.

Jordan Rivera



conductor guayaquileño

Daniel Moreno, habitante de Durán (Guayas), ayer debía estar en la provincia por temas laborales. Hizo el viaje, llegó, pero al ver cómo el nivel del agua era tal, decidió dar marcha atrás. “Yo por ahí no paso. Prefiero posponer cualquier actividad que poner en riesgo a mi familia. En esa ruta había hasta corriente. Iba con mi hija de 7 años. El sitio no es seguro. Así no podemos desplazarnos por las vías del país”, dijo vía telefónica a EXPRESO.

Hasta la publicación de esta nota, los residentes colaboraban guiando a los choferes sobre los enormes baches que la creciente ha dejado expuestos, con el fin de evitar accidentes.

Ríos desbordados en la provincia

En Los Ríos, una de las más afectadas por el invierno, cinco ríos permanecen desbordados este 11 de abril. Junquillo, Cristal, Macul, Babahoyo, Chilintomo son algunos de ellos. Otros 20 permanecieron en el mismo estado en otras partes del país: 3 en El Oro, 5 en Guayas, uno en Chimborazo, 8 en Esmeraldas, entre otros

Inundaciones, vendavales y deslizamientos, el saldo invernal en la provincia

Aunque las inundaciones en la provincia de Los Ríos generan impacto y han causado una serie de estragos diarios, hay otras situaciones que marcan el día a día de los habitantes, quienes claman por ayuda.

Desde el 1 de enero pasado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado 158 eventos adversos causados por las lluvias en la provincia. Entre ellos, 3 deslizamientos de tierra, 92 inundaciones, 12 colapsos estructurales, 22 socavamientos y 29 vendavales.

A causa de esto, 330 familias han quedado damnificadas y otras 8.430, afectadas. Asimismo, 14 viviendas han sido destruidas y 8 centros de salud públicos han terminado afectados.

“En Los Ríos, cuya situación es crítica, el invierno nos ha golpeado durísimo. Estamos con el agua hasta el cuello, la tierra se nos viene encima. Estamos lidiando con calles y viviendas sumergidas en agua. Las escuelas están destruidas. Toda la provincia está así. Todo el país está así. Un año más, no estuvimos preparados para afrontar la severidad del invierno. Ya sabemos lo que nos viene, pero nunca se destinan los fondos suficientes o se planifica como se debe para evitar más tragedias”, señaló Rosmary Galindo, residente de Babahoyo, quien baraja la opción de vivir temporalmente en la casa de sus suegros, en Guayaquil, para evitar convivir con las constantes y repentinas inundaciones.

