“Era solo cuestión de tiempo”: indignación tras tragedia en canal de Guayaquil

La angustia por la desaparición de un joven en un canal de aguas lluvias del norte de Guayaquil ha removido no solo a su familia, sino también a toda una comunidad que lleva años alertando sobre el deterioro de estas infraestructuras. La tragedia ocurrida en Las Orquídeas ha puesto nuevamente bajo la lupa el abandono y el peligro que representan estos canales, especialmente durante la temporada de lluvias, se quejan los ciudadanos.

Desde la madrugada de este jueves 10 de abril, los familiares de Israel Abad, de 18 años, viven una pesadilla. El joven cayó al canal de agua pluvial que cruza la avenida Defensa Civil, en el norte de la ciudad, luego de que la motocicleta en la que se movilizaba, junto a un amigo, resbalara sobre la calzada mojada. Hasta la publicación de esta nota, su cuerpo no ha sido encontrado.

Detalles del accidente

Pero lo que ha encendido las alarmas de la comunidad no es solo la trágica caída, sino las condiciones en las que ocurrió. En el punto exacto del accidente, una de las barandas de protección del canal estaba incompleta: faltaba uno de los tubos. Fue por ese espacio que Israel, al intentar levantarse tras el impacto, resbaló directamente hacia el canal.

“Esta tragedia era algo que iba a pasar tarde o temprano. Ese canal es una trampa. Las barandas están oxidadas, sueltas o ni existen. Lo hemos dicho, lo hemos pedido, lo hemos gritado durante años... pero nadie nos escucha”, expresa con impotencia Norma Guerrero, habitante del sector desde hace más de dos décadas.

Las labores de búsqueda comenzaron el mismo día del accidente. Angie Abad, hermana del joven, relata que la familia ha hecho todo lo posible por localizarlo. “Fuimos hasta Portete a conseguir una canoa, y un señor vino a ayudarnos. Se metió al canal, pero tuvo que salir porque sentía que golpeaban piedras debajo de la embarcación, se movía mucho”, contó. También denunció que, aunque el Cuerpo de Bomberos participó inicialmente en la búsqueda, luego la labor no continuó de forma sostenida. “Queremos que nos ayuden, que no se detenga esto. Hemos llamado al ECU 911, pero no hay respuesta clara”, reclamó.

La comunidad alza la voz

Las voces de los vecinos coinciden en un mismo punto: el abandono institucional. Alejandro Murillo, residente de Las Orquídeas, sostiene que los reclamos son antiguos. “Hace años pedimos que se transforme ese canal, que se recupere el área, que se convierta en un parque lineal o un malecón. Lo que tenemos es una zanja sucia, peligrosa y sin iluminación. La tragedia de Israel es el reflejo de ese abandono”, dijo con amargura.

Rubén Morales, dueño de un pequeño comedor en la zona, también ve con preocupación lo ocurrido. Para él, no solo se trata de una baranda rota. “Aquí cuando llueve fuerte, el nivel del agua se desborda. No hay árboles, ni suelo natural que absorba el agua. Todo es cemento. El riesgo es diario, para todos: peatones, motociclistas, choferes. Lo que pasó con ese chico es horrible, pero no sorprende. Lo que sorprende es que todavía no hagan nada”, afirmó.

Un pedido recurrente en Guayaquil se centra en darle vida a los parques y los canales de agua naturales, hoy convertidos en focos contaminantes. En la imagen, precisamente el de Las Orquídeas. Archivo

Mientras tanto, la familia de Israel sigue recorriendo los márgenes del canal, que desemboca en zonas como la avenida Francisco de Orellana y el sector de Vergeles, con la esperanza de encontrar alguna pista. Con cada hora que pasa, la desesperación crece.

Esta tragedia ha puesto de nuevo en la agenda ciudadana la necesidad de repensar las infraestructuras urbanas en Guayaquil, especialmente aquellas que, como los canales de aguas lluvias, han sido históricamente relegadas. Para los habitantes de Las Orquídeas, el dolor se mezcla con la rabia: lo que ocurrió era evitable, sentencian.

