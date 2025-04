Aquiles Álvarez: "Por el Parque Samanes me peleo con quien sea y en donde sea"

El alcalde se refirió a la intervención de la CTE en vía a la costa, y en ese contexto dijo qué defiende y qué no

En la sesión de Concejo, el alcalde Aquiles Álvarez se refirió a la decisión de que dos vías de la ciudad vuelvan a ser competencia de la CTE y ya no de la ATM.

El debate por el control operativo de las vías que conectan a Guayaquil con vía a la costa y con Daule se intensificó este 10 de abril durante la sesión del Concejo Cantonal, luego de que el alcalde Aquiles Álvarez y el concejal Eduardo Bautista reaccionaran públicamente a la decisión de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de intervenir en estos tramos, hasta ahora administrados por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) del Municipio de Guayaquil.

La medida, como lo publicó entonces EXPRESO, fue anunciada el 9 de abril por el director ejecutivo de la CTE, Hugo Quintana Jedermann, quien argumentó que el traspaso de competencias a la ATM fue realizado “sin sustento legal ni técnico”, y que, por lo tanto, corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ejercer control sobre esas arterias viales.

“La intervención se realiza luego de un riguroso análisis jurídico y documental”, expresó Quintana, y explicó que tanto la vía a la costa como la vía a Daule pertenecen a la red vial estatal, lo que justificaría la presencia de los agentes de la CTE.

Reacciones desde el Municipio: “Aquí no nos aferramos”

Ante este anuncio, este 10 de abril el alcalde Aquiles Álvarez dejó clara su postura: el Municipio no está dispuesto a pelear por competencias que no estén centradas en el bienestar ciudadano. En su intervención, lanzó una afirmación directa que resumió su posición frente al conflicto institucional:

“Si se quieren llevar la vía a la costa y la vía a Daule, nos hacen un favor. Esta ATM ya cambió, no busca lucrar. Si quieren esas vías, que presenten el presupuesto para arreglarlas, que se preocupen por la seguridad. Aquí no nos aferramos”, declaró Álvarez ante los miembros del Concejo.

El alcalde también aclaró que su administración no está interesada en ingresos económicos provenientes del manejo vial, sino en garantizar espacios seguros y funcionales, citando como ejemplo su defensa del Parque Samanes, un espacio que –según dijo– genera más gastos que ingresos, pero que representa un valor social para la ciudad.

“Nosotros no perseguimos recursos, no nos interesa. Por el Parque Samanes me peleo con quien sea y en donde sea. El parque Samanes lo único que nos genera son gastos, pero también nos da espacios para nuestras familias”, añadió.

Además, envió un mensaje al presidente de la República, Daniel Noboa, a quien llamó “presidente-candidato”, y al director de la CTE: “Al señor director de la CTE y a este presidente-candidato se las entregamos. Eso sí, el parque Samanes es intocable. Si la quieren para lucrar y controlar radares, les apuesto que la gente extrañará a nuestra gente de la ATM”, sentenció.

Concejal Eduardo Bautista: “Están usurpando funciones”

El concejal Eduardo Bautista también se pronunció durante la sesión, acusando a la CTE de posible usurpación de funciones. Bautista defendió la gestión municipal y citó incluso el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para advertir sobre las implicaciones legales de la decisión del Gobierno central.

“Cito a Maquiavelo: ‘El odio se gana tanto con las buenas acciones como con las malas’. A mucha gente no le gusta que esta alcaldía progrese para que sus ciudadanos se beneficien... están usurpando funciones que no le pertenecen. Eso está castigado en el COIP, artículo 287, con penas de uno a tres años de prisión”, afirmó.

¿Qué dice la CTE y qué tan legal es esta medida?

La CTE justificó su intervención en la vía a Daule como parte de un acuerdo especial de regulación en zonas de seguridad, firmado junto al Ministerio de Defensa a finales de marzo. El tramo que retomarán comprende entre el kilómetro 14 (intercambiador con la vía Perimetral) y el kilómetro 28 (puente sobre el estero Nato). En la vía a la costa, los agentes intervendrán desde tres kilómetros antes del peaje Chongón, zona de inicio de la concesión a la empresa Cvialco.

No obstante, la legalidad de esta decisión ha sido cuestionada por expertos. Paola Carvajal, exministra de Transporte y actual directora de la Fundación Movidana, señaló que la normativa vigente favorece al Municipio en el caso de ciudades con modelo de gestión tipo A, como Guayaquil.

“Tomarse el control de estas vías es ilegal y un atropello a la ciudad. Esta disposición se realiza de manera arbitraria sin ningún tipo de coordinación, y el ciudadano es el principal afectado al no tener un referente claro de la autoridad de control”, explicó Carvajal.

Por el momento, la ATM seguirá presente en los tramos urbanos que aún no han sido tomados por la CTE.

