Concejales respaldan a Aquiles Álvarez y denuncian persecución en caso Triple A

Durante la sesión extraordinaria N° 104 del Concejo Municipal de Guayaquil, celebrada este jueves 10 de abril, varios concejales tomaron la palabra no solo para debatir los puntos del orden del día, sino para expresar un enérgico respaldo al alcalde Aquiles Álvarez frente a su vinculación al caso "Triple A" por parte de la Fiscalía General del Estado, calificando la acción como un ataque político.

Respaldo de todos, hasta los contrarios

El concejal Arturo Escala fue uno de los primeros en abordar el tema, calificando la situación como una "persecución política" y un "intento descarado de manchar su nombre, no con prueba, sino con mala intención". Escala defendió la valentía del alcalde: "Aquiles ha estado siempre que lo han requerido, nunca se ha ido, ha dado la cara, no se ha escondido. Aquiles los tiene bien puestos". Aseguró que su presencia "incomoda" a "sus contrarios que temen el cambio".

A estas palabras se sumó la concejala Emily Vera, quien denunció una "combinación catastrófica" de "dinero y poder político" que, a su juicio, se refleja en acciones del gobierno central que "atentan contra la democracia" y demuestran "odio hacia nuestra ciudad Guayaquil".

La vicealcaldesa Blanca López también expresó su "solidaridad hacia usted por las múltiples ataques de los cuales usted ha sido víctima". López introdujo el concepto de "Lawfare" para describir lo que considera una táctica para "deslegitimar" y "deshonrar".

Citando a Maquiavelo ("El odio se gana por las buenas acciones en las obras o malas acciones en las obras"), el concejal Eduardo Bautista lamentó que "a mucha gente no le gusta que esta alcaldía trabaje en libertad". Enumeró una serie de acciones que considera parte de una "fanesca" para perjudicar al municipio y al alcalde, como la disputa por el Parque Samanes, rumores sobre el agua y la intervención en competencias de tránsito.

La concejala Tatiana Coronel se unió a las muestras de apoyo, destacando la valentía de quienes enfrentan la injusticia. "Hoy lo atacan, quieren tenerlo como trofeo, pero usted es precisamente su talón de Aquiles, su debilidad", mencionó Coronel.

En un tono distinto, la concejala Ana Choez, si bien expresó solidaridad, marcó una diferencia entre el proceso judicial del alcalde y los asuntos de la ciudad. "Hay que ser muy claros el proceso que usted hoy está enfrentando, es un proceso personal de un ámbito privado (...) Y la ciudad son otros temas", afirmó.

No obstante, Choez expresó preocupación por las posibles consecuencias para la imagen de la urbe: "la ciudad no merecería tener un alcalde con grillete o prohibición de salida del país porque eso puede afectar inclusive la percepción". Concluyó abogando por la legalidad y esperando que "las cosas mejoren porque Guayaquil no merece ese tipo de liderazgos".

Con una intención similar, la concejala Cinthia García también mostró su respaldo. ''Yo creo en la presunción de inocencia. No somos amigos. No somos coidearios políticos. Pero le deseo la mejor en su caso'', mencionó, a lo que el alcalde agradeció.

¿Qué se trató en el Concejo?

Más allá de las expresiones de respaldo político, la agenda formal de la sesión extraordinaria N° 104 del Concejo Municipal de Guayaquil incluía la aprobación de actas, una solicitud de licencia, los segundos debates de ordenanzas clave sobre premios culturales y el arrendamiento en Plaza Guayarte, así como la revisión del plan cantonal contra la violencia de género, la liquidación presupuestaria de 2024 y una extensa lista de trámites relacionados con terrenos y bienes municipales.

