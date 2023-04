“Los ‘vacunadores’ y los piratas están entre nosotros. No sabemos quién es ni en qué lancha navegan, pero siempre están rondándonos; es más pueden estar escuchándonos ahora mismo”, comentó en tono misterioso José Chalén, un pescador de Posorja que relata haber sido testigo de cómo algunos colegas han tenido que dejar su oficio por los ‘extorsionadores del mar y los piratas’.

Guayaquil: Las ‘vacunas’ ya pinchan al taxismo Leer más

Tal como lo ha contado EXPRESO, las vacunas ya no solo están en los locales comerciales y en los taxis de Guayaquil, ahora también navegan por las aguas de Posorja, “en lanchas, barcazas y hasta en lujosas embarcaciones, andan bien armados y extorsionan a los trabajadores que se dedican mayormente la pesca”, relatan los pescadores.

“Primero te estudian y luego te piden una ‘cuota’ diaria, semanal o mensual. Creíamos que eso no llegaría hasta acá, pero hace unos meses también arribaron”, comentó Chalén, que desde hace 22 años se dedica a la pesca artesanal.

Un equipo periodístico de EXPRESO llegó hasta el principal muelle de Posorja, donde pudo conversar con varios pescadores, comerciantes y hasta dueños de lanchas que también se han visto afectados.

2. En tierra. Al llegar a tierra, las personas piden el resguardo de la policía nacional. Los comerciantes relatan a las autoridades los riesgos que hay en altamar. Freddy Rodriguez

En el sitio se puede percibir el miedo de los comerciantes y hasta de los pasajeros que se trasladan de Posorja a la isla Puná. “Aquí en tierra firme casi no se los ve mucho, ellos están en altamar extorsionando o robando a los trabajadores, más que todo a los pescadores”, comentó Miguel Jara, un conductor de lancha que a diario recorre la ruta Puná-Posorja. Él asegura que no ha sido víctima de extorsión, pero en la zona ya conocen cómo operan estas bandas. “Ellos se camuflan entre nosotros en tierra y ven el movimiento que hay, cuánto se gana y a qué hora está el efectivo y es en altamar en algunas zonas que ellos se acercan y te amedrentar con armas para cobrarte o robarte”, comentó Jara que con temor detalla que las lanchas que transportan pasajeros también han sido víctimas.

Familiares de los tres baleados en Posorja no dejaron actuar a Policía Leer más

Los pescadores contaron a EXPRESO que las tarifas por ‘brindar seguridad’ se han elevado hasta $ 100 diarios en algunos casos. “Hay un reconocida embarcación (pidió no se haga público el nombre) que trabaja en esta zona, realmente es un barco grande. Hace unas semanas, un bote bastante lujoso, con dos motores se les acercó, y con fusiles y otras armas amenazaron a los tripulantes y pidieron una cuota diaria de $ 100 por todo el barco. Sé que durante un tiempo la pagaron, pero hace unos días ya no los veo por acá. No sé qué habrá pasado”, comentó un comerciante que prefirió no dar su nombre por miedo a represalias, pero confiesa que en otros casos la cuota es $ 60 semanal o un porcentaje de mercadería conseguida y en caso de no pagar serán “ajusticiados”.

De hecho, entre los pescadores es un secreto a voces que el triple asesinato del pasado 13 de abril se dio por parte de las bandas criminales.

Sin embargo, el problema en Posorja no solo son los ‘vacunadores’, ya que los piratas son, como ellos lo llaman el “eterno problema”. “Los piratas son los ladrones en el agua, siempre ha existido, pero ahora han aumentado más”, comentó Gabriel Játiva, que recuerda que hace tres meses fue víctima de esto. “Se me llevaron toda la pesca del día y un poco de dinero que teníamos, fueron tres personas, todas armadas y camufladas que nos atacaron”, dijo, añadiendo que hay casos que se llevan hasta el motor del bote, ya que su precio está entre $ 2.000 y 4.000.

Necesitamos más patrullaje, hay muchas zonas que no son vigiladas y ahí es donde trabajan los piratas y ‘vacunadores’. Muchos pescadores ya se han ido, nos sentimos inseguros. Iván Quimís

​comerciante

EXPRESO conversó con Ricardo Bajaña, cabo de Infantería de Marina de la Armada Nacional, quien se encontraba patrullando la zona. “Siempre hay un equipo realizando el respectivo trabajo en tierra y otro navegando. Tratamos de evitar actos delictivos. Luego de los asesinatos se está trabajando para mejorar la seguridad”, comentó el uniformado.

Guayaquil: secuestran a un comerciante en la calle Ayacucho Leer más

Mientras el equipo periodístico estuvo en el sitio también se observó personal de la Policía Nacional resguardando el lugar,

Sin embargo, los pescadores recalcan que los actos delincuenciales ocurren mar adentro. “El problema es mar adentro y la Marina solo cubre los tramos conocidos, pero hay otras zonas que son más metidas o alejadas y ahí no hay seguridad, justo eso aprovechan los piratas”, comentó Iván Quimís.

Los moradores de la zona y los comerciantes piden más atención de las autoridades. “Necesitamos que el resguardo sea completo, no solo las mismas zonas de siempre. Además que lo hagan todo el tiempo y no solo a ratos. Ya muchos han tenido que vender sus lanchas e irse por miedo, nos sentimos desprotegidos”, finalizó Quimís.