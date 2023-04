De acuerdo a un informe policial al que Diario EXPRESO tuvo acceso, el ECU 911 recibió alertas de disparos frente al mirador de Posorja, ubicado en el cantón Playas, provincia del Guayas.

El personal de la Infantería de Marina confirmó que en alta mar tres personas fallecieron por heridas de balas y que, además, una lancha guardacostas inició una “persecución para tratar de dar con el paradero de los presuntos sospechosos”.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reveló el nombre de las víctimas. Según el informe policial, los uniformados no pudieron ejecutar el procedimiento respectivo, pues “el populacho no permitió que las unidades especializadas ejecuten acciones pues los familiares de los fallecidos lo retiraron del lugar”.

Desde el área de Comunicación de la Armada se indicó que no podían pronunciarse al respecto, pues aún no tenían “indicios de lo que sucedió”.

El jefe de distrito Progreso, Edison Rodríguez Samaniego señaló que los pescadores fueron atacados por dos canoas con motores y que se realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los sospechosos.

"Las muertes no fueron en Posorja, fueron en altamar, obviamente hasta que ellos ingresen y pidan auxilio hasta acá fue un poco complejo, pero como Policía hemos brindado las garantías respectivas. Hemos instalado nuestro puesto de mando para comenzar con las operaciones" puntualizó Ramírez Samaniego.