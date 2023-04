La Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas, el instituto de perfeccionamiento de oficiales, conmemoró sus 100 años y lo hizo con la entrega de condecoraciones a militares y discursos. Uno de los reconocimientos fue para Luis Lara, actual ministro de Defensa. El discurso principal estuvo a cargo del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.

Al auditorio de la Academia de Guerra, recinto en el que en 2008 se elaboró la Constitución del Ecuador, llegaron oficiales retirados como el exministro de Defensa Oswaldo Jarrín, el coronel Patricio Haro, rector de la Universidad de Altos Estudios Nacionales, entre otros para asistir a la ceremonia de conmemoración.

El mandatario elogió a la institución militar. Dijo que el Ecuador siempre estará orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Resaltó sus destrezas y alentó a trabajar mirando al futuro y la formación debe ir de la mano con las exigencias y cambios de la sociedad.

Hubo espacio para reiterar que actualmente las amenazas son más complejas y requieren de un nivel más alto de preparación porque el mundo vive trasformaciones aceleradas. "Tenemos nuevos enemigos que atacan a nuestra democracia e intentan secuestrar a las instituciones del Estado", expresó.

Además, recordó que el narcotráfico transnacional y el crimen organizado buscan apoderarse del país para tener luz verde para sus negocios ilegales que no solo afectan al desarrollo sino que causan muerte y dolor. "No lo vamos a permitir y no cederemos ante la delincuencia". Destacó que el martes asistió a una importante reunión en la Corte Nacional de Justicia con funciones e instituciones para diseñar estrategias y acciones para enfrentar a la delincuencia.

Involucró a los militares como parte de la cruzada por la paz y la seguridad y que el deber es actuar juntos por el país, las familias y futuro de la del país. Esos retos no se pueden asumir los retos sin actualizar conocimientos o trabajar con las otras entidades del Estado. Pidió que pongan el hombro para proteger a los ecuatorianos como lo hacen en cada acción de apoyo que hacen con la Policía Nacional.

No bajaremos la guardia en este combate que nos involucra a todos. Lasso estuvo el miércoles en Esmeraldas visitando a los familiares de los pescadores y comerciantes asesinados en el Puerto de la provincia. Entre las primeras acciones ya hubo allanamientos y capturas. Una de ellas la de alias Coco, quien estaría involucrado en las muertes.

(No se pierda: Masacre en Esmeraldas: pescadores muertos habrían preferido seguridad de otro grupo

El presidente anunció que el domingo ha convocado en Esmeraldas al Consejo de Seguridad del Estado para fortalecer la presencia del Estado en esa provincia. Mientras que el lunes habrá una reunión de Gabinete con las autoridades locales y la sociedad civil en esa ciudad.

Finalmente enfatizó que de la Academia salen los oficiales que comandan las unidades militares del país por lo que "su formación es el camino para tener los líderes militares que la patria y sociedad demandan".