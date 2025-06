Incertidumbre en Los Ceibos por la construcción de dos pasos a desnivel

Su construcción es inminente. Es el mensaje que recibieron habitantes de Los Ceibos en la charla que el Municipio de Guayaquil organizó, la noche del miércoles 25 de junio de 2025, para dar a conocer detalles de los dos pasos a desnivel que se harán en la intersección de las avenidas del Bombero y Leopoldo Carrera.

Moradores cuestionaron cómo la obra, que comenzará este 1 de julio y que costará $15,4 millones, resolvería la congestión vehicular de la zona y cómo impactará la carga vehicular que durante 20 meses soportará esta ciudadela del norte de Guayaquil, por los desvíos.

“Realmente no resuelve el problema principal. Ya hemos hablado bastante de que los cuellos de botella se generan en Bim Bam Bum y a la entrada de vía la Costa”, señaló la arquitecta Elvira Plaza.

El director municipal de Obras Públicas, Carlos Vásquez Chang, aseguró que se analizan opciones pero que serán a futuro.

“Me parece que si nos enfocamos a tener primero todo listo para poder arrancar el proyecto (de pasos a desnivel) y hacer una obra, nos va a tomar dos años y entonces no vamos a terminar el proyecto”, reconoció el funcionario.

Incluso, dijo que se estudia la opción de “ganar” el espacio donde está la antigua sede del INFA/MIES, que conecta la avenida del Bombero con la avenida Carlos Julio Arosemena y la vía a Daule.

"Fue una decisión unidireccional. No hubo socialización en cuanto a ver las posibilidades. Bajo el puente (a desnivel) y me voy a quedar atascada en Bim Bam Bum"

Verónica Sandoval, residente

La explicación no convenció a ciudadanas como Plaza, quien cuestionó: “¿Por qué no empezamos por eso? Porque el paso a desnivel nos va a generar un montón de incomodidad”.

Residentes de Los Ceibos recibieron datos de los pasos a desnivel que se harán en el sector, en la charla informativa que organizó el Municipio de Guayaquil. FRANCISCO FLORES

Futuro aeropuerto de Guayaquil debe marcar planificación

A criterio del urbanista Ricardo Pozo, docente en diseño y planificación urbana de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, resolver la congestión en este punto requiere un estudio más profundo, tomando en cuenta que aún no se hace el aeropuerto de Daular.

“No entiendo la urgencia. Si realmente hubiese planificación, se entiende que estos procesos toman tiempo. El aeropuerto todavía no funciona”, alertó.

Para el urbanista, se debe promover la conexión de la Metrovía con Chongón y equipar de servicios cercanos para que la gente no tenga que usar el auto para recorrer grandes distancias. Es el concepto de ciudades de 15 minutos, promovido por la propia Alcaldía.

"Me siento en la nada. Me preocupa mucho porque no creo que esta obra sea prioritaria. ¿Qué logro con un puente que, en ambos lados, me lleva a un cuello de botella?"

Denisse Calderón, residente

Aquiles Álvarez descartó que se revierta obra en Los Ceibos

Sin embargo, el alcalde Aquiles Álvarez cerró la posibilidad de revertir la obra, cuando respondió a una ciudadana que mencionó esa alternativa.

“Si usted planteó que no hagamos el paso elevado y que busquemos otras opciones, no entiendo qué opciones en una avenida que transitan más de 140.000 carros diarios. Es imposible hacerla caminable”, dijo.

En esta intersección se prevé hacer los dos pasos a desnivel, cuya construcción demorará 20 meses

La explicación de las autoridades no satisfizo a residentes como Douglas Valarezo, quien aseguró que se afectará la convivencia barrial.

“Al día de hoy, es bonito ver en las tardes que, cuando entramos en nuestros vehículos, bajamos el vidrio del carro y saludamos a nuestros vecinos. Vemos a la gente haciendo deporte, paseando al perrito, todo lo demás, pero eso se va a perder. No se trata solamente del tiempo que dure la obra sino que ¿realmente esto nos va a ayudar a transportarnos un poquito al progreso de la ciudad? ¿Va a ser posible esto?”.

Douglas Valarezo fue uno de los residentes que cuestionó la construcción de dos pasos a desnivel en Los Ceibos, con los que el Municipio de Guayaquil promete reducir la congestión vehicular. FRANCISCO FLORES

"Se está intentando ejecutar una obra que viene desde el pasado, pero no se ha socializado ni explicado técnicamente las ventajas que va a tener la ciudad con esta obra"

Douglas Valarezo, residente

Otro tema que se cuestionó fue que los bajos de la obra terminen como “focos de inseguridad”. “Tenemos que cuidar nuestro patrimonio, cuidar Los Ceibos. Entiendo que hay que mejorar la movilidad, pero ¿realmente es necesario un paso a desnivel?”, insistió Plaza.

Ante las críticas, el alcalde respondió con una frase que generó aplausos: “Entonces no hagamos nada”.

