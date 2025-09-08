Incendio en Guayaquil consume 8 vehículos: investigan posible atentado

El incendio se dio en el centro - sur de Guayaquil en horas de la madrugada

El incendio se reportó en horas de la madrigada del lunes 8 de septiembre.

La madrugada de este lunes 8 de septiembre de 2025, un incendio consumió ocho vehículos en un patio de venta ubicado en las calles Seis de Marzo y Francisco de Marcos, en el centro-sur de Guayaquil. El siniestro, que movilizó a más de 20 efectivos del Cuerpo de Bomberos, se produjo cerca de las 02:00 y fue controlado antes de las 04:00, sin dejar víctimas ni heridos.

Según reportes oficiales, seis unidades de combate, un tanquero, dos vehículos de rescate, un equipo de recarga de respiradores autónomos y dos ambulancias fueron desplegados para atender la emergencia.

Las llamas alcanzaron una decena de automotores, de los cuales ocho quedaron completamente calcinados y dos sufrieron daños frontales. También se reportaron afectaciones en la infraestructura del local, incluyendo el techo y cerramientos metálicos.

Vecinos alertaron sobre explosión previa al incendio

Testigos del sector indicaron que minutos antes del incendio se escuchó una fuerte explosión. Algunos residentes aseguran haber visto a dos hombres en motocicleta merodeando el área, lo que ha levantado sospechas sobre un posible atentado vinculado a extorsiones. La Policía Nacional acordonó la zona y abrió una investigación para determinar las causas del siniestro.

Los automotores quedaron totalmente calcinados. Bomberos Guayaquil

Este hecho ocurre apenas dos semanas después de otro incendio en un tecnicentro de la ciudad, también bajo sospecha de ataque intencional. En ambos casos, los moradores han denunciado presiones de grupos delictivos que exigen pagos mensuales a negocios locales, una práctica que se ha intensificado en Guayaquil durante 2025.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró temporalmente el tránsito en el área mientras se realizaban labores de enfriamiento y peritaje. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el incendio fue provocado, pero las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Inseguridad y extorsiones

En lo que va del 2025, Guayaquil ha enfrentado un incremento en casos de extorsión, atentados contra locales comerciales y ataques con explosivos. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y agosto se han registrado más de 1.200 denuncias por extorsión en la ciudad, un aumento del 38 % respecto al mismo período de 2024.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha atendido más de 240 incendios estructurales en lo que va del año, de los cuales al menos 15 están bajo investigación por posible origen intencional. La institución ha reforzado sus protocolos de intervención en zonas de alto riesgo y mantiene coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía para el seguimiento de estos casos.

