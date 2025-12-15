Editorial | Innovación versus caos vial

El caos vehicular que sufren las principales ciudades del país se agrava. Basta un operativo policial o un vehículo averiado para que las principales arterias se paralicen por completo. Lo ocurrido la semana pasada en Samborondón, donde un operativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador en plena temporada navideña colapsó el tránsito durante horas, es apenas la evidencia más reciente de un problema estructural que lleva décadas sin resolverse.

La falta de planificación urbana integral y la ausencia de alternativas de transporte masivo eficiente están cobrando una factura cada vez más alta a los ciudadanos, que pierden horas productivas atrapados en embotellamientos y ven deteriorada su calidad de vida.

El problema de fondo no se resuelve únicamente ampliando vías o construyendo distribuidores; se requiere ideas innnovadoras que apuesten, principalmente, por un sistema de transporte público moderno y eficiente. Es momento de mirar hacia experiencias exitosas como la de Medellín, que transformó su movilidad mediante un sistema integrado de transporte público accesible y sostenible. Las propuestas ciudadanas de implementar un tranvía o un tren eléctrico aerosuspendido en La Puntilla merecen un análisis serio y técnico. Ya es hora de que en el país se diseñen proyectos más ambiciosos, a largo plazo, que prioricen el bienestar colectivo.