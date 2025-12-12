¿Cuánto debe el SRI por devolución de IVA a grupos prioritarios en Ecuador?

La entidad actualiza cifras. Ya ha pagado $ 357,9 millones a adultos mayores y personas con discapacidad

El Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene obligaciones pendientes de pago por $ 118,8 millones de dólares correspondientes a devoluciones de IVA a grupos prioritarios, según información oficial de la entidad tributaria actualizada a septiembre de 2025.

Estas obligaciones pendientes se refieren a montos que están registrados en el sistema del SRI pero que aún no han sido transferidos a los beneficiarios. La institución aclara que estos pagos se realizan de manera progresiva, de acuerdo con la disponibilidad de flujo de caja y conforme a lo establecido por la normativa vigente y los procedimientos administrativos.

Pagos realizados superan los 357 millones

Análisis de la caída de precios del cacao: factores y repercusiones Leer más

Pese a las obligaciones pendientes, el SRI informa que ha cumplido con su cronograma de pagos y hasta la fecha ha realizado devoluciones por un total de 357,9 millones de dólares a grupos prioritarios. Estos recursos han beneficiado a 592 mil ecuatorianos: 490 mil adultos mayores y 102 mil personas con discapacidad, quienes han recibido las devoluciones en cumplimiento de la normativa tributaria vigente.

RELACIONADAS Jueza niega la acción de protección por atraso en la devolución del IVA

El contexto de la aclaración

La información fue difundida por el SRI en respuesta a las declaraciones ofrecidas por el abogado Jorge Itúrburu, quien planteaba interrogantes sobre el manejo de los fondos del IVA. En su análisis, Itúrburu señalaba que el MEF había transferido 328 millones de dólares hasta septiembre, mientras que el SRI reportaba solo 118 millones, lo que generó la pregunta: "¿Dónde están los 210 millones restantes?".

El SRI aclara que existe una confusión en la interpretación de las cifras. Los 118,8 millones de dólares no corresponden a las transferencias recibidas del MEF —que efectivamente suman 328,2 millones— sino a las obligaciones pendientes de pago que mantiene la institución.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!