Análisis de la caída de precios del cacao: factores y repercusiones

Al menos cinco factores han influido en la oferta y demanda de este mercado

Luego de experimentar una bonanza histórica y alcanzar un precio récord de hasta $13.000 por tonelada, el costo internacional del cacao se desinfla y cae en estos días de diciembre de 2025 a alrededor de $5.500 la tonelada. Un desplome del casi 50% que, paradójicamente, no perjudica al sector exportador ecuatoriano, sino que le abre nuevas oportunidades comerciales.

El auge del precio del cacao se inició entre finales de 2023 y comienzos de 2024, cuando el sector exportador pasó de percibir $3.500 a más de $10.000 la tonelada. Este fenómeno respondió a una crisis productiva en Ghana y Costa de Marfil, países que juntos representan el 60% de la producción mundial, quienes enfrentaron caídas marcadas en sus cosechas debido a problemas fitosanitarios y condiciones climáticas adversas, generando un déficit global de hasta 400.000 toneladas, según la International Cocoa Organization (ICCO).

Las razones detrás de la caída

1. Recuperación de la producción africana: Los principales productores mundiales comenzaron a normalizar gradualmente sus volúmenes de cosecha, reduciendo el déficit global que había disparado los precios.

2. Contracción del consumo de chocolate: Con los precios de la materia prima elevados, las empresas chocolateras subieron los precios de sus productos finales, provocando una caída en el consumo. Compañías como Hershey reportaron disminuciones de casi 15% en el volumen de ventas y optaron por diversificar hacia snacks salados.

3. Sustitución de ingredientes: Ante los altos costos, muchas empresas chocolateras reemplazaron la manteca de cacao por aceite vegetal en sus formulaciones, reduciendo la demanda de cacao de calidad.

4. Barreras arancelarias: La imposición temporal por parte del presidente Donald Trump de una sobretasa del 15% a productos ecuatorianos, incluido el cacao, enfrió las importaciones estadounidenses. Aunque fue retirada en noviembre pasado, la percepción de "cacao caro" ha sostenido la desaceleración.

5. Desaceleración en mercados clave: Estados Unidos, que antes de la bonanza era el segundo comprador de cacao ecuatoriano después de Europa, bajó al tercer lugar tras Asia en 2025, reflejando una ralentización en ese mercado estratégico.

¿Ecuador sale fortalecido?

Pese al desplome de precios, las exportaciones ecuatorianas de cacao concluirán 2025 con un incremento del 28%, según Iván Ontaneda, presidente de Anecacao. "Esta bajada de precio no nos afecta, porque hoy con precios más estables, recuperamos mercados y podemos vender mejor", señala.

Ecuador aprovechó la ventana de oportunidad que abrió la crisis africana y elevó su producción de forma extraordinaria: de 470.000 toneladas en 2024 a cerca de 600.000 toneladas en 2025, un salto del 25% que supera ampliamente el crecimiento anual habitual de entre 8% y 10%.

