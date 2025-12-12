Noboa firma decreto para nueva fórmula de precios de combustibles en Ecuador

En el nuevo cálculo no se incorpore el Precio de Paridad de Importación sin margen de abastecedora

El presidente del país, Daniel Noboa, reformuló la fórmula de cálculo para los precios de los combustibles en el país y lo hizo a través de la firma el decreto N.º. 242, dada la noche del pasado 11 de diciembre.

En la nueva fórmula no se incorpore el Precio de Paridad de Importación sin margen de abastecedora (Petroecuador). Es decir, toma en cuenta los costos internacionales de importación y los márgenes de ganancia de las empresas distribuidoras, un ajuste temporal que reduce el costo del diésel y de las gasolinas de bajo octanaje.

Por ello, este 12 de diciembre cuando los nuevos precios de los combustibles entran en vigor, las gasolinas Extra y Ecopaís experimentarán una disminución en sus precios.

Entonces, ¿en cuánto quedan los precios?

Hasta ayer jueves, el precio por galón de ambas se encontraba en $2,84, pero con el ajuste de diciembre, se fijaron en $2,73, lo que significa una baja de 11 centavos por galón en comparación con el mes anterior.

Por otro lado, la gasolina Súper sufrió un incremento de 13 centavos por galón. El nuevo precio para la gasolina Súper 95 es de $3,53.

En cuanto al diésel, el precio del galón se fijó en $2,76 en el mes de diciembre, con una baja de 3 centavos con respecto al mes anterior y se mantendrá en ese valor durante los siguientes dos meses.

El ajuste temporal y que nació tras el último paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), estará vigente estará vigente hasta el 11 de enero de 2026, bajo el sistema de bandas de precios. Además, se espera que, a partir del 15 de febrero de 2026, el precio del diésel baje nuevamente a $2,70.

