La inseguridad en el Suburbio llena de miedo a los habitantes por nuevo atentado

La ciudadanía teme por los constantes ataques en esta zona. Los delincuentes llegaron en una motocicleta

Daños en el sitio del atentado en el suburbio de Guayaquil.

La violencia volvió a estremecer al suburbio de Guayaquil. La mañana de este jueves 21 de agosto, dos hombres a bordo de una motocicleta generaron pánico en el suroeste de la ciudad al detonar un artefacto explosivo en los exteriores de una vivienda ubicada en las calles 28 y Vacas Galindo.

Testigos relataron que los atacantes se detuvieron frente al inmueble y arrojaron el artefacto, cuya explosión causó daños en la fachada y en la reja metálica.

El estruendo hizo que los moradores salieran alarmados de sus casas y dieran aviso inmediato a la Policía Nacional.

Detalles del nuevo atentado en Guayaquil

Al lugar acudieron agentes del servicio preventivo y personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes cercaron la zona, levantaron indicios y evaluaron los daños.

No se reportaron heridos, pero la incertidumbre persiste entre los vecinos, que temen que el ataque esté vinculado a intentos de extorsión, conocidos en el argot local como “vacunas”.

Versiones recabadas en el sector señalan que los propietarios de la vivienda serían dueños de una clínica veterinaria en otro punto de la ciudad, lo que ha despertado la sospecha de que el atentado pudiera ser un mecanismo de presión por parte de grupos delictivos.

Este hecho se suma a una serie de atentados con explosivos registrados en distintos barrios de Guayaquil durante las últimas semanas, incrementando la percepción de inseguridad. Los habitantes del suburbio aseguran vivir en constante zozobra y demandan mayor resguardo policial para frenar la ola de violencia que afecta a la zona.

El sitio del atentado con explosivos, en el suburbio de Guayaquil. Christian Vinueza

