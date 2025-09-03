Un taller se incendia y causa pánico en la calle 6 de Marzo: hay evacuados y heridos

La emergencia fue reportada la mañana de este miércoles 3 de septiembre; hubo alarma entre vecinos de esta zona de Guayaquil

Bomberos sofocaron las llamas en un taller ubicado en las calles 6 de Marzo y Francisco de Marcos, en el centro de Guayaquil.

Un incendio se registró en un taller ubicado en las calles 6 de Marzo y Francisco de Marcos, la mañana de este miércoles 3 de septiembre. El hecho generó alarma entre los vecinos del sector, quienes temían que las llamas se extiendan a otros inmuebles colindantes.

Tras la alerta ciudadana, el sistema integrado de seguridad ECU911 coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil el envío de un contingente para atender la emergencia, ocurrida cerca de las 10:00 de este miércoles 3.

Los bomberos acudieron al lugar con tres unidades de combate, un camión escalera, un tanquero, dos vehículos de rescate y seis ambulancias. El incendio se concentraba en la planta baja del taller.

Pasadas las 10:30, los bomberos lograron controlar el fuego. La institución informó que 16 personas fueron evacuadas de un edificio de cuatro pisos, ubicado detrás del taller. Los ocupantes vivieron momentos de tensión debido al humo que ingresó al inmueble.

Tres heridos por incendio en taller en la calle 6 de Marzo

Aquello causó dificultades respiratorias entre sus ocupantes, quienes recibieron atención de paramédicos en seis ambulancias tras ser evacuados. Además, tres empleados del taller resultaron con quemaduras leves de primer grado.

Residentes de esa zona del centro de Guayaquil se alarmaron durante varios minutos por temor a que el incendio se propague a otros inmuebles, que también sirven como bodegas de los monigotes que tradicionalmente son vendidos en esa vía cada diciembre.

Un ciudadano presentó problemas respiratorios por inhalación de humo y recibió atención médica. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

Pasadas las 11:00, los bomberos refrescaban el área contaminada, mientras que los paramédicos atendían a las personas que presentaron problemas respiratorios por la inhalación del humo.

