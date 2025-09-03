Metrovía: estación estará cerrada al público durante cuatro días

La ATM anunció que en zona del sur de Guayaquil dejará de funcionar una parada en forma temporal

Una estación del sistema de transporte urbano masivo Metrovía estará cerrada al público durante cuatro días, indicó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La dependencia municipal explicó que la parada Barrio Cuba Este, ubicada en la avenida Domingo Comín y Tomás Wright, en el sur de Guayaquil, estará inhabilitada por "trabajos emergentes" que realizará la concesionaria Interagua.

El cierre temporal de esta estación de la Metrovía se iniciará desde las 22:00 del jueves 4 de septiembre y se extenderá hasta las 22:00 del lunes 8 de septiembre.

Ante este cierre, los usuarios que se movilicen en sentido sur-norte deben utilizar la Parada Barrio Cuba Oeste para avanzar a la estación Caraguay y continuar su recorrido.

Avenida Domingo Comín: Cerrado un tramo por trabajos

Desde el lunes 1 de septiembre se encuentra restringido en forma parcial el paso por la avenida Domingo Comín, en las intersecciones con la calle Chambers y Vicente Trujillo, por trabajos de rehabilitación de redes de agua potable.

La ATM indicó que este cierre durará dos semanas. Durante ese lapso, los buses de la troncal 1 de Metrovía compartirán el carril destinado a los vehículos livianos.

Este martes 2 de septiembre, se evidenciaron atolladeros en la avenida Domingo Comín, desde la salida de la ciudadela Pradera 2. Una gran fila de vehículos circulaban en forma lenta en el sentido sur-norte. Aquello generó malestar en los conductores

