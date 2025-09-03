El noroeste de Guayaquil vuelve a ser escenario de una matanza familiar: esto ocurrió

Tres personas fueron asesinadas dentro de su vivienda en la ciudadela Rotaria, la madrugada de este miércoles 3 de septiembre

Más de 40 indicios balísticos fueron recabados por la Policía en la escena del crimen. Imagen referencial.

A semana seguida, otra masacre familiar se registró en el noroeste de Guayaquil. La madrugada de este miércoles 3 de septiembre, tres personas fueron asesinadas en el interior de su domicilio ubicado en la ciudadela Rotaria, en el distrito Nueva Prosperina, uno de los más violentos de la ciudad.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el hecho fue notificado por parte del sistema integrado de seguridad ECU911 a las 01:50 de este miércoles. Enseguida fueron desplegados varios agentes al sitio para constatar la novedad.

(Te puede interesar: Asesinan a tiros a un adolescente al salir de su colegio en Pascuales)

Testigos indicaron a los agentes que sujetos llegaron al lugar a bordo de un vehículo, ingresaron a la vivienda y realizaron varias detonaciones con armas de fuego en contra de tres personas, integrantes de una misma familia.

En la escena del crimen, los agentes policiales recabaron más de 40 indicios balísticos. No se constataron cámaras de seguridad cerca a la zona, según el reporte de los uniformados.

Violencia en Durán: dos asesinados y un cadáver maniatado Leer más

Masacre familiar en Guayaquil: ¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas de este ataque violento son padre, madre e hijo. Ellos fueron identificados como Marco Antonio Rosero López, de 63 años; Aida del Carmen Jiménez Vera, de 62 años; y James Marco Rosero Jiménez, de 28 años.

Las unidades policiales realizan investigaciones para identificar a los responsables de este triple asesinato. También se ejecutan pesquisas para revelar el móvil del crimen.

Masacre familiar a semana seguida en el noroeste de Guayaquil

La madrugada del jueves 28 de agosto, un trabajador del Municipio de Guayaquil y su familia fueron asesinados en el interior de su vivienda, ubicada en el bloque 5 de Flor de Bastión, también en el noroeste del Puerto Principal.

Las víctimas fueron identificadas como Sixto Vega Arana, su esposa Maricela Gómez Villegas y su hija Dayana Vega Gómez. La Policía atribuyó el violento ataque a la organización Los Tiguerones, por supuestas extorsiones.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!