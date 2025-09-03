Expreso
  Guayaquil

Accidente en la avenida Carlos Julio Arosemena
El accidente se registró en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil, la mañana de este miércoles 9 de septiembre.Christian Vinueza

Un motociclista murió en un accidente en la avenida Carlos Julio Arosemena

El hecho se registró la mañana de este miércoles 3 de septiembre; familiares de la víctima llegaron al sitio del siniestro

La mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025, en el kilómetro 1.6 de la avenida Carlos Julio Arosemena, al norte de Guayaquil, se registró un accidente de tránsito que dejó como saldo la muerte de un joven motociclista.

La víctima de este siniestro vial fue identificada como Brainner Eduardo Paladines Perlaza, de 27 años.

Según Byron Franco, agente de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), la tipología del siniestro corresponde a una pérdida de carril con estrellamiento.

Por su parte, el agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Carlos Ochoa, detalló: “El joven salió expulsado y se estrelló contra la baranda metálica. Del impacto, el casco se desprendió de su cabeza y quedó destruido”.

Iglesia La Redonda Urdesa

El patrimonio arquitectónico que Urdesa necesita preservar

La motocicleta en la que se movilizaba terminó a un costado de la vía.

Accidente en la avenida Carlos Julio Arosemena: Familiares de la víctima acudieron al sitio

Al lugar acudieron peritos de la OIAT para recabar indicios y levantar el parte respectivo. El cadáver fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se le practicará la autopsia.

RELACIONADAS

En el sitio también hicieron presencia familiares de la víctima. Su esposa, entre lágrimas, fue consolada por allegados mientras observaba la trágica escena.

