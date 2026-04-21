Impuesto predial 2026 Guayaquil: ¿cómo consultar el valor a pagar y tener descuentos?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El descuento para cancelar los impuestos prediales en Guayaquil rige hasta junio

También se paga la Contribución Especial de Mejoras (CEM), que corresponde a obras realizadas desde 2015

La consulta de los valores se realiza con el número de cédula o el Registro Único de Contribuyentes (RUC)

En abril rige el descuento de 6 % en el pago de impuestos prediales en Guayaquil. Este beneficio dura hasta junio. Luego se debe cancelar el valor completo.

Los descuentos escalonados que aplican en Guayaquil dependen del mes en que se cancela el tributo:

10 % si paga en la primera quincena de enero

9 % en la segunda quincena de enero

8 % en febrero

7 % en marzo

6 % en abril

5 % en mayo

4 % en junio

Los adultos mayores pueden acceder a una exoneración, si han cumplido 65 años de edad al 1 de enero del año a exonerar.

El trámite se realiza en el sitio web de servicios municipales o en la Ventanilla Universal, de avenida Malecón y República de Guayaquil.

"Sus ingresos mensuales no deberán exceder en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas (2.410 dólares, en base al salario de $482, establecido para 2026) y su patrimonio las 500 remuneraciones básicas unificadas ($241.000)", se indica en la página.

"Si la renta o patrimonio excede, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente", se explica en el portal.

¿Cómo saber cuánto debo pagar de impuesto predial?

Para averiguar el valor, debe ingresar a la plataforma web de la Municipalidad y consultar por número de cédula o el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Ahí saldrán los predios registrados a su nombre.

¿Dónde se pagan los impuestos prediales en Guayaquil?

Para cumplir con esta obligación tributaria, existen los siguientes lugares:

Ventanillas de la Alcaldía (Malecón entre República de Guayaquil y Clemente Ballén): lunes a viernes, de 07:00 a 16:30

(Malecón entre República de Guayaquil y Clemente Ballén): lunes a viernes, de 07:00 a 16:30 Parque Samanes : lunes a viernes, de 07:00 a 16:30

: lunes a viernes, de 07:00 a 16:30 Terminal terrestre (avenida Benjamín Rosales): lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 (solo cheques y tarjetas de crédito o débito)

También se puede pagar en las agencias y en las aplicaciones de los bancos Bolivariano, Pichincha, Guayaquil, Pacífico. Además, en los locales de Western Union, Servipagos y Facilito.

Pago de la Contribución Especial de Mejoras en Guayaquil

La Contribución Especial de Mejoras (CEM) es un valor que se paga en Guayaquil de manera retroactiva. Corresponde a obras públicas hechas entre 2015 y 2022.

Se paga gradualmente desde 2024 y se extenderá hasta 2030. Para saber cuánto debe cancelar, se ingresa al sitio web de trámites municipales.

Ahí podrá consultar con uno de los siguientes parámetros:

Año y número de solicitud Número de cédula o RUC Código del predio urbano o rural

"El valor asignado a cada predio se determina según el avalúo de la propiedad y las obras ejecutadas en su sector o zona de influencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 576 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)", explicó la Alcaldía en una publicación.