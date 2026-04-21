Carlos Encalada agradece su postulación a Marcela Aguiñaga para asumir la Viceprefectura del Guayas

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Elección del nuevo viceprefecto El Consejo Provincial elige al funcionario este 22 de abril.

Carlos Encalada lidera el listado enviado por el despacho central.

El elegido deberá gestionar la transición política tras el 14 de mayo.

El productor agropecuario Carlos Encalada Villacís confirmó su disposición para asumir el segundo cargo administrativo de la provincia. A través de un pronunciamiento oficial emitido este 20 de abril, el exdirigente gremial reaccionó a su inclusión en la nómina enviada al Consejo Provincial para reemplazar al renunciante Carlos Serrano.

Reacción oficial y perfil técnico

La sesión extraordinaria para ejecutar esta designación interna está convocada para el miércoles 22 de abril a las 10:00. El mecanismo institucional se activa debido a las renuncias de las actuales autoridades, lo que obliga al Pleno a establecer un relevo antes del 14 de mayo para garantizar la operatividad gubernamental del Guayas.

Encalada utilizó su cuenta oficial de X para referirse al proceso de selección, donde figura junto a Otton Lara Pincay y Gustavo Heinert Musello.

“Agradezco a la Prefecta del Guayas y al Consejo Provincial por considerarme dentro de la terna para la designación de viceprefecto. Es un honor y quedo a disposición para servir a la provincia”, publicó.

Encalada, graduado en ciencias agrícolas por la Earth University de Costa Rica, presidió la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos en el periodo 2022-2024. Actualmente, forma parte de la directiva del Club Sport Emelec. En el ámbito público, ha evidenciado afinidad con funcionarios del Gobierno de turno, tras emitir felicitaciones públicas a Niels Olsen por su designación en la Asamblea Nacional, así como su respaldo a José David Jiménez, actual titular del equipo eléctrico, pero exministro de Deporte.

Los escenarios en el Pleno

La elección recae exclusivamente sobre el Consejo Provincial, integrado por los alcaldes cantonales y representantes de las juntas parroquiales rurales del Guayas. La normativa establece que el candidato debe alcanzar una mayoría de votos para asumir funciones.

De no existir un consenso en la primera ronda y registrarse una votación fragmentada entre los tres perfiles, el órgano provincial se enfrentará a un bloqueo político. Esto requerirá nuevas rondas de diálogo interno hasta consolidar los votos necesarios para la transición del mando.