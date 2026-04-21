El muelle: un documental sobre la transformación de Chamanga tras el terremoto

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El documental reconstruye la memoria de San José Chamanga tras el terremoto de 2016.

La obra se proyectará el 15 de mayo en Guayaquil y Tena.

El río avanza lento, casi inmóvil, mientras el sonido de las aves marca un ritmo continuo. En el horizonte no hay nada, apenas la lancha en la que viaja la cámara. “Hace veinte años, este puerto estaba lleno de botes que llevaban gente a los pueblos de la ribera. La única manera de llegar era por agua”.

Con esa voz en off inicia El muelle, un cortometraje documental que se desarrolla entre los restos y las huellas de un territorio que ya no existe, y que reconstruye, desde la memoria, un espacio que funcionó como punto de encuentro dentro de San José de Chamanga, pueblo de la costa ecuatoriana que articula esta historia.

El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7,8 impactó de manera directa a varias localidades de Manabí y Esmeraldas. San José de Chamanga fue una de las parroquias con mayores daños estructurales: viviendas colapsadas, servicios interrumpidos y población desplazada. En los meses posteriores, la reconstrucción implicó la reubicación de familias hacia las zonas más altas, lo que modificó la distribución del asentamiento y sus dinámicas cotidianas.

En ese contexto, el documental del realizador guayaquileño Charles Bonilla no se plantea como un registro del desastre, sino como una aproximación personal a los cambios que produjo la tragedia.

“La idea de hacer esta película nació en una clase de cine documental. Estábamos explorando los lugares que ya no están, las personas que ya no están”, explica. “La idea de volver a ese muelle apareció como parte de esa exploración: un lugar al que regresaba desde la infancia y que funcionaba como un espacio de encuentro comunitario para el pueblo. El muelle era un lugar de destino para pasar en familia, para beber con los amigos , para divertirse”, recuerda.

Narrar los recuerdos

El proceso de construcción del documental se organiza a partir de la voz en off y de los recorridos del realizador. Las imágenes acompañan el trayecto por el río y registran, en ese desplazamiento, los vestigios de lo que alguna vez fue el muelle y de las viviendas que se asentaban junto a la ribera.

En el filme, una fotografía del muelle antes de 2016 introduce el contraste con el presente. Desde una toma en altura se observa cómo las casas que aparecen en la imagen ya no están. “Ya no existe más nada más hasta el agua. El terremoto de 2016 lo destruyó por completo… Nunca pensamos que los lugares que queremos van a desaparecer”. La frase se integra al relato como parte de la descripción de un cambio que alteró la relación entre el pueblo y su entorno inmediato.

Diez años después, Chamanga presenta una configuración distinta. El asentamiento principal se ubica en la zona alta, mientras el área cercana a la ribera ha perdido actividad. Este desplazamiento ha implicado modificaciones en la forma de habitar el territorio, en las actividades económicas y en la circulación de los habitantes. “Hubo una desconexión con el mar”, añade Bonilla.

La circulación de El muelle se ha dado principalmente en espacios de exhibición fuera del territorio que retrata. El realizador señala que no ha mostrado el documental en Chamanga. “A mis familiares se los he pasado… muchos lloran, se ponen sentimentales. Pero nunca lo pasé allá”. Esta decisión responde a una reflexión personal: “No siento que eran nervios frente a mostrar mi visión ahí lo que me frenó, sino respeto. ¿Quién soy yo para apropiarme de algo que es de todos para hablar de mis sentimientos?”.

El filme aborda los cambios que se dieron en el entorno y la geografía del pueblo tras el sismo de 2016.ANGELO CHAMBA

Con el paso del tiempo, la obra ha completado un recorrido en festivales y espacios de proyección. Fue parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Documental EDOC, del Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi y del Festival Vista Previa, además de exhibirse en el Festival Internacional de Escuelas de Cine en Uruguay y en el circuito First Time Filmmaker Sessions.

En el Festival de Cine de Santa Elena, obtuvo el premio a mejor documental en la categoría Historias Costeras.

El Muelle se proyectará el viernes 15 de mayo de manera simultánea en Guayaquil y Tena. En el Puerto Principal se realizará a las 15:30 en Mz. 14, mientras que en la urbe amazónica será a las 19:00 en La Guacharaca.

Reflexionar sobre el presente

Pero, además de ahondar en los recuerdos, Bonilla señala que el filme también buscó abrir una reflexión sobre lo que ocurrió con el pueblo tras el terremoto.

“El cine está ahí para que podamos recordar, reflexionar y emocionarnos, pero también para hacernos preguntas difíciles. Siento que, como sociedad, nunca nos preguntamos qué fue lo que pasó, dónde nos dejó el terremoto”, comenta. En Chamanga, añade, los cambios geográficos se asumieron sin mayores cuestionamientos, en gran medida por la inmediatez que implicó para los habitantes reconfigurar sus vidas y asegurar su subsistencia.

Bonilla, de 42 años, es cineasta por la Universidad de las Artes y fotógrafo aficionado. Actualmente cursa la maestría de Cine Documental.

“No hubo tiempo para sentarse a pensar en lo que pasó. Ellos tuvieron que al otro día ver cómo comer, cómo trabajar… fueron reconstruyéndose solos”, dice.

Ahora, con las próximas proyecciones del filme, asegura sentirse listo para “soltar” la obra y continuar con nuevos proyectos. Actualmente desarrolla un largometraje titulado Todo sobre mi padre, en el que indaga, a partir de su historia familiar, temas como la paternidad, las masculinidades y los vínculos afectivos.