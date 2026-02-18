Horarios de las misas por este Miércoles de Ceniza en Guayaquil

Tras la lluvia de la mañana, los feligreses empezaron a acudir desde las 10:00 a las iglesias de Guayaquil

Para este 18 de febrero, las parroquias han organizado misas en tres franjas: mañana, mediodía y noche, para facilitar la participación de los fieles

La mañana de este Miércoles de Ceniza empezó con lluvia en Guayaquil, lo que complicó las primeras jornadas de visita a las iglesias. Sin embargo, cerca de las 10:00 el aguacero disminuyó y los feligreses comenzaron a acudir de forma progresiva a los templos para participar en las misas e imposición de ceniza, que marcan el inicio de la Cuaresma.

Nathalia Andrade, quien habita en Samanes, tenía previsto acudir a la Catedral, como tradicionalmente lo ha hecho en esta fecha en horas de la mañana, pero le resultó imposible salir de casa. "Todo estaba inundado, tuve que esperar. Ahora iré a una iglesia del norte, pero en la noche. Así llueva iré, saldré antes de casa. Pero esta fecha es importante para mi, contra todo pronóstico conmemoraré esta fecha", señaló.

“Tenía todo listo para ir a la iglesia aquí en La Alborada, pero el agua entró a mi casa y no tengo como salir. El servicio de transporte además está detenido y no todos los buses están parando. Salir así en Guayaquil es demasiado riesgoso. Son muchas las trabas que uno halla en el camino, esto sumado a la falta de tapas de las alcantarillas. Espero que la lluvia pare. Todos los años yo celebro el Miércoles de Ceniza, no quiero ni puedo faltar", señaló alrededor de las 7:30 Vanessa Junín, residente del norte afectada por las inundaciones.

Una vez que paró la lluvia, las calles de la ciudad se han llenado de personas que llevan la cruz marcada ya en sus frentes. Ellos han empezado a visitar sus parroquias. Carlos Klínger

Durante el día, las parroquias programaron celebraciones en distintos horarios para facilitar la asistencia de los fieles, especialmente en la mañana, al mediodía y en la noche. En varios templos se observó mayor afluencia luego de que cesó la lluvia, con filas organizadas para recibir la ceniza.

A continuación, el detalle completo de horarios por iglesias en Guayaquil:

Centro de Guayaquil

Catedral Metropolitana de Guayaquil (Chimborazo y Clemente Ballén):

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00

Basílica Nuestra Señora de La Merced (Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo):

07:00, 09:00, 11:00, 17:00, 18:00, 19:00

Convento San Francisco (9 de Octubre y Pedro Carbo):

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Parroquia Jesús Obrero (Leonidas Plaza y Alcedo):

07:00, 17:00, 19:00, 20:00

La imposición de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual previo a Semana Santa. Archivo

Norte de Guayaquil

Parroquia Nuestra Señora de la Alborada (Alborada):

07:00, 08:00, 11:00, 13:15, 17:00, 19:00, 20:30

Parroquia Padre Misericordioso (Urdenor 2):

09:00, 19:00

Parroquia Santa María Magdalena (Floresta 1):

07:00, 17:30, 19:30

Parroquia Santa María Madre de Guayaquil (Mucho Lote):

05:30, 17:00, 19:00

Parroquia San Lucas Evangelista (Mucho Lote 1):

07:00, 17:00, 19:00

Parroquia Nuestra Señora de Loreto:

El Cóndor: 17:30 | Loreto: 07:00, 19:00

Parroquia Guardiana de la Fe (Urbanor):

19:30

Parroquia Nuestra Señora de Czestochowa (Acuarela del Río):

07:00, 08:30, 17:00, 18:30, 20:00

Parroquia San Pío X (Las Orquídeas):

08:00, 10:00, 18:00, 19:00

Parroquia San Judas Tadeo (Miraflores):

08:00, 12:00, 17:00, 18:30

Sur y suburbio

Parroquia Cristo Rey (39 y Colombia):

07:00, 18:00, 20:00

Parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (38 y la B):

07:00, 18:30, 20:00

Parroquia San Vicente de Paúl (24 y la A):

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 19:00

Parroquia María Stella Maris (Av. Domingo Comín):

07:00, 10:00, 19:00

Parroquia Santa Rosa de Lima (Isla Trinitaria):

San Camilo de Lelis: 18:00

Santa Rosa de Lima: 19:15, 20:30

Parroquia San Bernardino de Siena (Guasmo):

07:30, 19:00

Miércoles de Ceniza representa el inicio de la Cuaresma para la comunidad católica FREEPIK

Samborondón y vía a la costa

Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús (Entre Ríos, Samborondón):

Misas: 07:00, 08:00, 19:00

Liturgia e imposición de ceniza: 12:00, 17:00

Iglesia San Josemaría (Km 7,5 vía a Samborondón):

07:30, 18:00

Santuario Schoenstatt (Av. del Santuario):

11:00, 20:00

Bosques de la Costa (Etapa Senderos): 20:00

Puerto Azul: 07:30, 10:00, 17:00, 19:30

Desde media mañana se observaron filas y asistencia progresiva en templos del centro y norte de la ciudad. Carlos Klínger

¿Qué representa el Miércoles de Ceniza?



El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y convoca a miles de fieles que buscan participar en las ceremonias que abren uno de los tiempos litúrgicos más significativos del calendario católico. La fecha, según hace énfasis la Arquidiócesis, simboliza el llamado a la reflexión, al cambio interior y a la preparación espiritual que conduce hacia la Semana Santa. Para muchos creyentes, como Marcia Ledesma, guayaquileña, recibir la ceniza en la frente es un gesto que recuerda la fragilidad humana y la necesidad de renovación personal.

La Cuaresma es un tiempo especial en la tradición cristiana católica que invita a la introspección, la oración, el ayuno y la caridad, todo ello como preparación para la Pascua. Aquí tienes algunas ideas y reflexiones que podrías considerar para vivir estos 40 días con fe y propósito.

