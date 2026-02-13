Habilitan formulario para damnificados por el incendio en Multicomercio

El Ministerio de Desarrollo Humano activa censo digital para las familias y comerciantes afectados en Multicomercio

Vista aérea del edificio de Multicomercio tras el incendio, mientras se habilita el formulario de ayuda para los damnificados.

Tras una de las emergencias más críticas registradas recientemente en la Bahía de Guayaquil, el Gobierno Central busca cuantificar los daños humanos y materiales. El incendio en el edificio Multicomercio, que demandó 36 horas de combate ininterrumpido por parte de los Bomberos, ha dejado un escenario de desolación: dos torres colapsadas y otras tres con daños estructurales severos que amenazan con venirse abajo.

Ante la magnitud del siniestro, la respuesta institucional se ha trasladado al terreno con la instalación de mesas técnicas. Sin embargo, la prioridad inmediata es la identificación plena de quienes perdieron su sustento o su hogar en el complejo y sus alrededores.

Evacuaciones y evaluación de daños estructurales

La emergencia no solo afectó a los comerciantes directos; el riesgo de colapso obligó a la evacuación preventiva de al menos 100 familias residentes en el predio y edificios colindantes. El perímetro permanece bajo vigilancia estricta mientras las autoridades locales y estatales coordinan la entrega de vituallas y el soporte logístico.

En este escenario, la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, anunció que la toma de datos migrará a la esfera digital para agilizar los procesos. El objetivo es centralizar la información de los damnificados y evitar duplicidades en la entrega de la asistencia social que se planifica para las próximas semanas.

Vista aérea del complejo Multicomercio, en la Bahía de Guayaquil, tras el incendio del 11 de febrero de 2026. ALEX LIMA

Un formulario digital para canalizar la ayuda

Para sistematizar el levantamiento de información, la cartera de Estado habilitó un portal oficial donde los afectados deben ingresar sus datos de identificación, detalles del inmueble siniestrado y la composición de su núcleo familiar. El formulario está disponible a través del siguiente enlace: tareas.desarrollohumano.gob.ec/encuesta.

Dentro de la plataforma, los usuarios deberán especificar el nivel de afectación sufrido. Con esta base de datos, el Ministerio pretende estructurar un plan de contingencia que permita una atención social focalizada, priorizando a los hogares que han quedado en situación de vulnerabilidad extrema tras el colapso del complejo comercial.

