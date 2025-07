Aquiles Álvarez: ¿Afecta el grillete electrónico sus labores de alcalde de Guayaquil?

El grillete electrónico que porta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como parte del proceso que enfrenta en el caso Triple A, no limita legalmente sus funciones como autoridad municipal. Así lo aseguran los abogados Julio César Cueva y Joaquín Alvarado, quienes explican que las medidas cautelares impuestas en su contra –entre ellas, el uso del dispositivo, la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la justicia– están diseñadas precisamente para no interferir con las actividades cotidianas del procesado.

(Le puede interesar leer: Caso Triple A: Fiscalía pide al juez dictar prisión preventiva contra Aquiles Álvarez)

“Las medidas cautelares no privativas de libertad, como el grillete, la prohibición de salida del país o la presentación periódica, están diseñadas justamente para permitirle a las personas continuar, en la mayor medida posible, con sus labores y actividades regulares, a fin de que no se vean afectadas”, explicó Cueva.

“Él puede hacer todas sus labores con normalidad. El grillete es solo para que no trate de salir del país por vías regulares. Pero hay vías irregulares, y el grillete es precisamente para eso: para saber exactamente dónde está todo el tiempo, en caso de que se quiera ir o esconder. Pero no afecta en nada sus labores, puede seguir con su gestión como alcalde”, explicó.

El abogado Joaquín Alvarado coincidió y recalcó que el grillete “está diseñado para garantizar la presencia del imputado en el proceso”, no para impedir su desenvolvimiento público.

“Él puede hacer todas sus actividades con total normalidad. El grillete no impide nada, más bien garantiza que no pueda ocultarse o fugarse, ese es su único fin”, afirmó.

¿Afecta le medida la imagen del alcalde?

Si bien el dispositivo no afecta su labor ejecutiva, sí golpea su imagen pública, coinciden los abogados consultados. Para Cueva, este tipo de medida genera una percepción pública negativa, sin que necesariamente exista una condena.

“Una medida como esta siempre afecta la imagen de cualquier persona, porque la pintan en la sociedad como alguien que aparentemente está metido en actividades ilícitas”.

Además, considera que la medida fue excesiva y hasta humillante:

“Yo dije en mi red social que esta medida, para mí, más que cautelar, es un acto de humillación. Él sí había estado cumpliendo las otras medidas. Entonces creo que es un acto desproporcionado. Personalmente, creo que la Fiscalía y la Corte se prestaron para esto, y ese no es el trabajo de ellos, más aún cuando se ha demostrado que las otras medidas eran suficientes”, señaló; al insistir en que l a media era innecesaria.

“Creo que lo que se busca es el deterioro de la imagen de la persona. Por eso insisto en que esta medida era totalmente innecesaria. Las otras se estaban cumpliendo”.

Álvarez responde: entre la ironía y la denuncia

La noche del domingo 20 de julio, el alcalde reapareció con un mensaje grabado desde su casa, en el que restó importancia al dispositivo y aseguró sentirse fortalecido. “A mí este tipo de situaciones lo único que hacen es hacerme más fuerte. Yo me he formado por fuego, he pasado por fuego a lo largo de mi vida y la verdad es que no me hace ni cosquillas”.

Acusó directamente al Gobierno de usar el aparato judicial para "orquestar una persecución política en su contra", especialmente en momentos clave como las fiestas de Guayaquil.

“Es el mundo al revés. En un gobierno que no tiene gestión, solo persecución”. Incluso ironizó sobre la foto que se filtró en la que se lo ve con el grillete. “Que la enmarquen, que la pongan en algún cuarto o en el Salón Amarillo. Lo único que han logrado es hacerme más conocido en todo el país”, dijo Álvarez en el video en el que aseguró que el grillete era para él un símbolo de la persecución.

"De ahora en adelante la voy a arrastrar todos los días mientras continúe este proceso”, sentenció.

Caso Triple A

El grillete fue colocado como parte de las medidas cautelares que le impuso el juez Renán Andrade, quien lo llamó a juicio por el caso Triple A, una presunta red de comercio ilegal de combustibles en la que están involucradas otras 21 personas.

Desde el 19 de julio, el juez ordenó que cumpla con lo dispuesto en el artículo 522 del COIP: presentación periódica, prohibición de salida del país y vigilancia electrónica.

Álvarez había impugnado la colocación del grillete, alegando que porta un marcapasos, pero la solicitud fue desestimada. Finalmente, el 20 de julio, su defensa informó al juez que el dispositivo fue instalado y que se encuentra cumpliendo con todas las medidas.

En un escrito, Álvarez prohibió la difusión de imágenes en las que aparece con el grillete, apelando a la Ley de Protección de Datos Personales. Señaló que dichas imágenes fueron tomadas por funcionarios policiales en un contexto operativo, sin autorización para su uso público.

Además, denunció que miembros del SNAI y de la Dirección General de Inteligencia acudieron a su casa sin coordinación previa, en un intento de colocarle el grillete mientras él realizaba actividades oficiales.

