Grillete de Aquiles Álvarez: ¿Es desproporcionada la medida contra el alcalde?

Desde el pasado 20 de julio, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, porta un grillete electrónico. La medida fue dictada por orden judicial en el marco del proceso que enfrenta por el caso denominado Triple A.

El burgomaestre es investigado por su presunta participación en el delito de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de derivados de combustibles. No obstante, la imposición del grillete ha generado un intenso debate jurídico sobre si esta medida es adecuada o excesiva.

Expertos en derecho opinan sobre grillete de Aquiles Álvarez

El abogado penalista Steven Reyes considera que, aunque el uso del grillete está contemplado dentro del marco legal, su aplicación en este caso podría ser desproporcionada.

"Así como el alcalde justificó que debido a su marcapasos había un peligro que el grillete afecte; así también debió haber justificado la fiscalía la petición de por qué era indispensable el grillete y el juez dentro de su resolución motivar por qué acogió el pedido de fiscalía del uso del grillete electrónico, porque de lo contrario, si el juez no lo hizo, sí es desproporcional", expresó Reyes.

El jurista subrayó que el juez tiene la facultad de imponer medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y el uso del grillete. "En este caso, el alcalde tendría las tres", dijo Pulido, que considera que el uso de esta medida puede ser considerada como una pena anticipada.

Por su parte, el abogado Julio César Cueva calificó la medida como excesiva e incluso humillante. “Esta medida, para mí, más que cautelar, es un acto de humillación. Él sí había estado cumpliendo las otras medidas. Entonces creo que es un acto desproporcionado. Personalmente, creo que la Fiscalía y la Corte se prestaron para esto, y ese no es el trabajo de ellos, más aún cuando se ha demostrado que las otras medidas eran suficientes”, cuestionó.

La medida no limitaría su función como alcalde

Aunque la controversia sobre la proporcionalidad continúa, los expertos coinciden en que el uso del grillete no debería interferir con las funciones del alcalde.

El abogado Joaquín Alvarado aclaró que este dispositivo está diseñado para asegurar la presencia del procesado en el juicio, no para limitar su accionar público. “Él puede hacer todas sus actividades con total normalidad. El grillete no impide nada, más bien garantiza que no pueda ocultarse o fugarse, ese es su único fin”, puntualizó.

Cueva también coincidió en que las medidas cautelares no privativas de libertad deben permitir que los procesados continúen con sus actividades cotidianas. "Las medidas cautelares no privativas de libertad, como el grillete, la prohibición de salida del país o la presentación periódica, están diseñadas justamente para permitirle a las personas continuar, en la mayor medida posible, con sus labores y actividades regulares, a fin de que no se vean afectadas", explicó.

El alcalde ya porta un grillete electrónico en uno de sus tobillos. Cortesía

La reacción de Álvarez ante la decisión judicial

Ante la disposición judicial, el alcalde Aquiles Álvarez respondió públicamente con firmeza y sin mostrar señales de debilitamiento.

"A mí este tipo de situaciones lo único que hacen es hacerme más fuerte. Yo me he formado por fuego, he pasado por fuego a lo largo de mi vida y la verdad es que no me hace ni cosquillas", expresó.

Además, apuntó directamente al Gobierno, al que acusó de utilizar el sistema judicial como herramienta de persecución política, especialmente en fechas clave para la ciudad. “Es el mundo al revés. En un gobierno que no tiene gestión, solo persecución”, manifestó.

Incluso se refirió con ironía a la imagen que circuló en redes sociales, donde se lo ve con el grillete electrónico. “Que la enmarquen, que la pongan en algún cuarto o en el Salón Amarillo. Lo único que han logrado es hacerme más conocido en todo el país”, concluyó en un video en el que reafirmó que el grillete se ha convertido, para él, en un símbolo de persecución.

