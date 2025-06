Cornejo: “Si hay mafias en contratos, que el Gobierno diga quién las registró”

Guayaquil cerró el pasado 10 de junio con diez asesinatos, cinco de ellos registrado en la zona de Peca, en vía a Daule. Mientras tanto, el modelo de seguridad privada que impulsa la Alcaldía de Guayaquil, valorado en más de 55 millones de dólares, quedó en pausa tras una decisión del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) que recomendó declarar desiertos los contratos gestionados por Segura EP, la empresa pública municipal encargada del plan.

La reacción no se hizo esperar. Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, emitió este 11 de junio un nuevo pronunciamiento en sus cuentas oficiales, defendiendo el modelo y acusando al SERCOP de entorpecer un proceso que, asegura, cumple con la ley y responde a una urgencia real: la violencia que azota a la ciudad.

“No estamos enfrentando los mismos índices de inseguridad de antes; por eso cambiamos el modelo de gestión y, consecuentemente, el modelo de contratación. Porque Guayaquil exige otra respuesta”, sentenció Cornejo.

Un modelo trabado desde el Estado, critica Cornejo



Según Cornejo, desde 2024 Segura EP abandonó el sistema tradicional de compras por catálogo electrónico y lo transformó, con autorización del SERCOP, en una subasta inversa. El proceso tomó siete meses e implicó cinco reingresos al sistema hasta lograr el desbloqueo por parte del Comité de Contrataciones Públicas (CPC).

Sin embargo, la noche del 10 de junio, el SERCOP anunció que su monitoreo encontró prácticas restrictivas que habrían limitado la participación de oferentes, así como inobservancias a la normativa vigente.

“El SERCOP concluyó que hubo vulneración a los principios de contratación pública y recomendó dejar sin efecto los procesos como medida correctiva”, indicó el comunicado del organismo.

Cornejo no solo rechazó la decisión, sino que criticó la lógica de castigar un proceso diseñado, dijo, para obtener mejores resultados. “Hoy parece que está mal tener personal capacitado. Nos dicen que no a contar con agentes con experiencia, justo cuando la ciudad vive un contexto de violencia crítica”, escribió.

¿Mafias beneficiadas?



Una de las críticas que ha circulado en redes y entre detractores del plan es que habría mafias beneficiadas con estos contratos. Cornejo respondió con dureza:

“Todas las empresas que participan en estos procesos están habilitadas por el propio Gobierno Nacional. Si hay mafias, ¿quién les dio los permisos? ¿Quién las registró? Que se investigue entonces desde allá”.

También aclaró que de los 12 hallazgos observados por SERCOP, nueve ya han sido solventados y que se encuentran trabajando en los requerimientos pendientes.

Cornejo asegura que el modelo fue frenado desde febrero



El conflicto entre Segura EP y el SERCOP no es nuevo. En una entrevista previa con EXPRESO, Cornejo ya responsabilizó al organismo de frenar la ejecución del modelo. “Estamos a merced del Servicio de Contratación Pública; nos tienen suspendidos los procesos”, dijo entonces.

La suspensión ha impedido la incorporación de tecnología clave: drones, patrullas, motocicletas y agentes armados que debían operar en conjunto con el Bloque de Seguridad. La ley vigente —recordó Cornejo— permite el uso de seguridad privada como complemento al trabajo policial, especialmente cuando la cobertura estatal no es total.

“La Policía Nacional no patrulla las calles 24/7. Por eso insistimos en un trabajo conjunto. Pero cuando una gobernadora anuncia públicamente que no quiere reunirse con el alcalde de la ciudad, los únicos que ahí sí ganan son las mafias. Es lamentable”, señaló Cornejo.

Resultados en medio de la controversia



Pese al bloqueo, Segura EP asegura que su sistema ya ha generado resultados. Desde mayo de 2023 hasta marzo de 2025, asegura, se recuperaron 911 vehículos robados y se atendieron más de 6.000 requerimientos de apoyo por parte de la Policía Nacional, gracias al sistema de videovigilancia.

Mientras las instituciones debaten, los ciudadanos viven el impacto. “¿El presupuesto para la seguridad de Guayaquil no llegará? ¿Y entonces qué? Más desvalidos quedamos”, reclamó Janina Zapata, habitante de Mucho Lote 1, una de las zonas golpeadas por la violencia. “Esta es una guerra que no buscamos, que jamás experimentamos y que no la queremos vivir”.

La percepción es generalizada: la disputa institucional está dejando a la ciudad sin respuestas claras ni protección efectiva.

Cornejo anunció que los procesos serán elevados nuevamente y se insistirá en el modelo de seguridad, con una inversión prevista de 85 millones de dólares para 2025. “Guayaquil no puede seguir en suspenso”, advirtió.

