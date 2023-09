“La falta de unidad acaba con la seguridad de Samborondón”

Que ya no hay zonas seguras, que no se puede caminar con tranquilidad, que los robos se cometen incluso dentro de las urbanizaciones y que ahora, como pasó ya hace algunos años, lo han vuelto a hacer nadando por el río. Esos son algunos de los comentarios que se repiten en La Puntilla, en Samborondón, el sector de mayor plusvalía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), pero que hoy se encuentra acorralado por la delincuencia.

La delincuencia le toma el pulso a la seguridad en El Tornero Leer más

Pese a que en las urbanizaciones hay viviendas que bordean el millón de dólares y los impuestos que se pagan son extremadamente altos, la inseguridad ha sido un mal constante en los últimos años, contra el que los residentes siguen luchando.

“No puede ser que tenga que pagar tanto en guardianía y seguridad privada y aun así salga de mi casa y sea tan fácil que me roben. Antes uno se sentía seguro aquí, pero ahora ya no estamos tranquilos en ningún lado”, dijo lleno de impotencia Camilo Benavídez, un joven empresario que contó cómo hace unas semanas rompieron la ventana de su carro para llevarse sus pertenencias. “Mi carro estaba parqueado por un centro comercial, aledaño a una clínica y un espacio empresarial, y cuando llegué no tenía nada en mi carro, pero alrededor era como que no había pasado nada. Nadie había visto nada. Y la seguridad de la zona, bien gracias. Es increíble”, expresó el hombre de 29 años.

2. Por el río. Los moradores han tenido que doblar el personal de seguridad privada por el miedo a que los delincuentes ingresen por el río a las viviendas. Freddy Rodriguez

Un caso similar se reportó días atrás en las inmediaciones de una clínica privada de Samborondón, donde uno sujetos asaltaron a un adulto mayor. “Él venía en carro y se bajó, cuando de repente dos sujetos en moto lo amenazaron con un arma y se le llevaron sus pertenencias. Pasó a plena luz del día y nadie pudo hacer nada”, relató el empleado de una cafetería, testigo del atraco.

“Estamos hartos de reclamar siempre lo mismo en Samborondón” Leer más

Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre enero y agosto se registraron 134 asaltos en Samborondón, siendo el robo a personas el delito más cometido (44), seguido del robo a viviendas (30). Sin embargo, esta cifra contrasta con la realidad que exponen los residentes. “Es un chiste esa cifra. Yo trabajo aquí en la gasolinera y puedo dar fe de que por lo menos hay un robo al día, y eso solo aquí. Las personas llegan pidiendo ayuda porque las asaltaron”, reveló un despachador de una estación de combustible ubicada en la avenida principal de La Puntilla.

Te puede interesar: Juan José Yúnez: “Ha faltado planificar en el país, no solo en Samborondón”

Hace pocos días, se difundió un video en redes sociales en el que se observaba cómo un sujeto buceaba para llegar hasta la urbanización Terra Sol, para meterse a las viviendas y atracar. EXPRESO conversó con uno de los moradores del lugar, que todavía con miedo habló sobre lo sucedido. “Se metió por la parte de atrás. Parece que ha venido nadando bastantes metros hasta llegar aquí. Afortunadamente los protocolos de seguridad se activaron”, comentó el hombre, que prefirió guardarse los detalles porque aseguró que la Policía está en investigaciones.

Las autoridades deben unificarse para disminuir los problemas de inseguridad. Ahora se están metiendo a robar hasta por el río. Ya no hay paz ni en la zona más exclusiva. Luis Aspiazu

​residente

“Esta persona parece que viene haciendo esto durante mucho tiempo, porque varias urbanizaciones reportan robos iguales. Parece que es un buceador y un delincuente profesional”.

Samborondón comenzará a dar vigilancia desde el agua Leer más

Por otra parte, Luis Aspiazu, residente de la urbanización Aquamarina, recordó que esto ya sucedió hace varios años en su ciudadela. “Hace siete años ocurrió lo mismo y trataron de llevarse una cortadora de césped. Me he enterado de que han robado joyas en otra urbanización y ahora en Terra Sol. Seguramente es el mismo. Sé que es de tez morena y que incluso anda con un traje especial para bucear, pero para las autoridades no existe, porque nunca hacen nada”, dijo molesto el ciudadano, que considera que la solución a estos problemas es que las autoridades se unan para poner fin a esta situación. “Deberían juntarse las alcaldías de la Zona 8 (Samborondón, Guayaquil y Durán) y añadir a la de Daule. Están todos cerca y todos vivimos el mismo problema. Lo mejor que podrían hacer es ponerse a trabajar juntos para que el índice de delincuencia disminuya”, planteó Aspiazu, que teme que Samborondón se vea reflejada en el espejo de Durán, que lleva 1.223 actos delincuenciales en los primeros ocho meses del año.

Sobre esta situación se consultó al Municipio qué acciones se están tomando para disminuir las cifras de asaltos y qué se conoce del robo registrado por el buceador; pero el Cabildo solo atinó a responder que sobre este caso puntual y de la inseguridad se encarga la Policía Nacional.

3. Las personas caminan por las vías entre el miedo Freddy Rodriguez

No obstante, los residentes de Samborondón insisten en que la sensación de miedo ya es generalizada y esperan que las autoridades puedan unirse para brindar más garantías a los ciudadanos. Todos, a la vez, apuntan al sistema de videovigilancia. “Existe monitoreo, pero la ayuda y la prevención aún no las vemos”, sentenció Cristhoper Aldaz, residente de Ciudad Celeste.

¿Quieres revisar más información? INGRESA AQUÍ