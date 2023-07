Desde el 17 de julio de 2023 comienza a patrullar el bote todoterreno comprado por el Municipio de Samborondón, como parte del plan “Samborondón Más Seguro”, que nace tras el aumento de robos e intentos de secuestro en este cantón.

Cada bote contará con espacio para cuatro personas máximo, uno de ellos para el navegador y el resto para los guardias privados, quienes estarán armados en caso de ser necesario el uso de fuerza. Además, las lanchas tendrán conexión directa con las líneas del Centro de Monitoreo y Vigilancia del cantón, para coordinar acciones en caso de alguna emergencia o hecho relacionado a la delincuencia o atente a la seguridad de la población.

El servicio de vigilancia estará con mayor predominancia durante la noche; y cubrirá la zona del Río Daule y Babahoyo, desde la urbanización Matices y la isla Mocolí hasta la Puntilla. Sin embargo, la ciudadanía espera que el servicio tenga 'predominancia' todo el día.

"Sólo hace pocos días intentaron meterse a una casa a píe en Mocolí, necesitamos seguridad por todos lados y a cada hora. Hasta donde creemos que estábamos seguros están queriendo llegar todos estos pillos", reclama Flor García, residente de esta urbanización.

Se realizó el primer recorrido de la nueva lancha, acompañado de sus guardias armados. Paúl Arias Castillo

Este plan contará inicialmente con un bote, de acuerdo al alcalde de Samborondón, Juan Jose Yunez, “en los próximos meses traeremos la segunda unidad”, señala sin dar una fecha clara para la llegada del segundo navío.

Para este trabajo se han destinado cerca de 2 millones dólares a lo largo de cinco años para los dos botes, mantenimiento de los mismos, gastos en gasolina, y el pago para los servicios de seguridad privada que han sido contratados.

La ciudadanía espera que este trabajo rinda frutos, y no termine como un gasto extra que no aporte a la seguridad de la Puntilla. "Ya han robado por aquí, ya no somos el último bastión seguro del Gran Guayaquil. Necesitamos con urgencia todo tipo de ayuda, desde la tierra y desde el agua, porque por donde sea pueden llegar los delincuentes que ahora se las ingenian por donde escabullirse", comenta Wilfrido Solorzano, residente del sector de La Puntilla.