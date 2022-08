Si en Guayaquil, la inseguridad es el mayor problema que enfrentan sus habitantes; en Durán, la falta de agua potable por tubería llena de coraje a su población, que se irrita cada vez que les llega la planilla por un servicio que no reciben como se debe, más aún, tener que enfrentar juicios de coactivas.

Roberto Rodríguez, Ángela de la Ese y Clara Reyna son solo una muestra del descontento social que se percibe en la ciudadela Maldonado, Brisas del Mar, El Arbolito, la 5 de Junio, 18 de Abril, Héctor Cobos y otras zonas del centro, sur y este del cantón ferroviario, que padece todos los días de un servicio tan elemental, en pleno siglo XXI. Y del que la mayoría de concejales no responde a los cuestionamientos; mientras que el alcalde Dalton Narváez anuncia una solución definitiva con un plan maestro que finalizará en 30 años, como así lo dijo en una entrevista con EXPRESO.

Desde 2017, la Jefatura de Coactiva y Cobranzas de la Empresa Municipal de Agua Potable Durán (Emapad) ha iniciado 17.858 juicios coactivos a quienes han incumplido el pago de planillas de agua. El mayor número se emitió en 2021, durante la actual administración, que fueron 13.938, mientras que en este año se han iniciado 2.424.

Del total de la cifra, 3.348 procesos han sido cancelados, mientras que 1.675 llegaron a un convenio y 12.835 siguen impagos, lo que representa para la Emapad una pérdida de 6’616.263,54 dólares.

“Mensualmente, nos traen hojas que van a hacer el corte coactiva. Me llegó por deber agua como cuatro meses, eso le he entregado a la dueña de casa... la deuda se acerca a los mil dólares, mi hermana ha ido a hablar y le dicen que tiene que hacer convenio, pero de qué sirve, si no se recibe agua”, reclama Ángela de la Ese, desde la 18 de Abril, como lo publicó ayer EXPRESO.

La mayoría de los concejales no respondió a llamadas ni mensajes. Adrián Peñaherrera

“Ya llevamos años viviendo así, cogemos agua por tanqueros. Hace años salía a chorros agua, pero cuando entró el actual Gobierno (municipal) nos quedamos sin agua... se acercan las votaciones y nos dan unas horas más de agua... estoy cansada, porque aquí hay que chupar con la bomba para que pueda salir el agua, el que no chupa no tiene agua”, cuenta Clara Reyna, como ella mismo lo dice, cansada.

¿Pero qué ha hecho el Concejo Cantonal para solucionar y dar las respuestas que requiere la población duraneña frente a este grave problema? EXPRESO consultó a los diez concejales que tiene el Cabildo de Durán. Solo uno dio respuestas, mientras otro remitió lo mismo que dijo la Emapad. Otros manifestaron que estaban ocupados en otros asuntos, como las próximas elecciones, mientras que otros no respondieron ni las llamadas ni los mensajes vía WhatsApp que se enviaron.

En la Héctor Cobos las tuberías de agua cuelgan en las aceras. No hay medidores, pero igual la planilla llega con cobros que superan los seis dólares. Alex Lima

Para el concejal Juan Jiménez, del Partido Social Cristiano (PSC), “exalcaldesas de Durán y los que formaron y siguen formando parte de la actual administración municipal 2019-2023, y hoy son candidatos a alcaldes u optan por una reelección como concejales, no tienen solvencia moral para criticar que no se ha hecho en materia de agua potable durante esta administración, o aquellas responsables políticas de administraciones pasadas, no porque no puedan hacerlo, sino porque cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo no lo hicieron. ¿Inoperancia? ¿Desconocimiento?”.

En relación con los juicios de coactiva que se siguen por el pago de un servicio que no reciben, sostiene que no se encuentran en condiciones para condonar deudas. “Aquello implicaría que la EP agravaría su situación financiera hasta llegar al borde de su quiebra”. En lo que respecta al problema de abastecimiento de agua potable y en paralelo a la terminación de los contratos, acorde el debido proceso, señala que la actual administración está gestionando el financiamiento para que, en el corto plazo, se construyan los 4 puntos nuevos de captación y reducir las pérdidas (reales y aparentes) a través de cambio y/o rehabilitación de redes de agua potable en varios sectores del cantón y la instalación de más de 30.000 micromedidores.

Tarifa Emapad-EP opera con un pliego tarifario que data de 2006, lo que no permite que su recaudación pueda cubrir costos de inversión.

Pero esa falta de respuestas a sus necesidades de las autoridades cantonales, ya no les llama la atención a los habitantes de Durán. “Solo hacen actos de presencia, pero no resuelven, no solucionan nada, esa es la verdad”, reconoce Carlos Villón, de la 18 de Abril. “Aquí nadie viene a ver lo que necesitamos”, añade su vecino Roberto Rodríguez, de Brisas del Mar.

Del lado de la Héctor Cobos, el reclamo es similar. A pesar de que tienen instalaciones de agua potable, pero sin medidor, también les llegan las planillas por un servicio que tampoco reciben. “Así no se consuma, hay que pagar”, insiste Guido Tello.