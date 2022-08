El 17 de octubre de 2018, un año antes de la culminación de su gestión, la exalcaldesa Alexandra Arce daba cuenta (con llanto incluido) de cómo le había costado dotar de agua potable a Durán, en un proyecto que, a decir de ella, lo culminó en un 95 por ciento, en cuatro contratos por un monto total de 42 millones de dólares, con préstamos no reembolsables. Cuatro años después, la población duraneña se sigue quejando por la falta del líquido vital que, en algunos sectores lo reciben por tanqueros, mientras la Corporación Andina de Fomento (CAF) pide la devolución de $ 25 millones por el incumplimiento de uno de los contratos.

Todo apunta a los contratos que se suscribieron durante la gestión de la ahora asambleísta Arce, quien reconoce que dejó a medias el proyecto, pero por falta de tiempo.

“La responsabilidad de que el Banco de Desarrollo (antes CAF) le pida al Municipio de Durán que le devuelva los 25 millones de dólares, que nosotros lo conseguimos, es absoluta responsabilidad del alcalde actual, porque el alcalde recibe un sistema funcionando. Después de seis meses nombra administrador, sigue pagando planillas (...); no tuvo el personal capacitado ni el interés de continuar con un proyecto porque era de la ingeniera Arce”, manifiesta la funcionaria en respuesta a la investigación fiscal que se sigue sobre el tema, y, el proceso de fiscalización que lleva adelante el asambleísta Ricardo Vanegas. Lo que ella tilda de “show político”, porque no se puede fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados, salvo pedir información.

Contratista Para el proyecto se presentaron tres competidores; entre ellos la Compañía Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción (Eseico), gerenciado por Ramiro Galarza, que presentó una oferta de $20’171.441,80 para construir la obra.

Según las investigaciones de Vanegas, los cuatro pozos que se habían ofrecido como parte del proyecto para dotar en un 100 % de agua a Durán, no se construyeron y más bien se repotenciaron los viejos, incumpliéndose con el objetivo de los contratos y, por lo cual, la CAF pide la devolución de los $ 25 millones.

Según Arce, el proyecto consistía en el mejoramiento y optimización del sistema de conducción y distribución del agua en el cantón Durán, que contemplaba el cambio de un acueducto de 43 kilómetros, desde el cantón Milagro, el Chobo, hacia Durán; además de la construcción de un reservorio y, en primera instancia, según lo recalca, la construcción de 4 pozos, “en un sector que ni siquiera tenía permiso ni licencia de exploración, peor de explotación”. Sin embargo, al ver que el tiempo se vencía y no podía construir los cuatro pozos, la exalcaldesa decidió repotenciar los que ya existían.

“Eso no es que arregla el pozo existente, se construye un nuevo pozo; es decir, si usted tiene el pozo 1 usted construye el pozo 1A, que son a unos cuantos metros con bombas nuevas con todo nuevo, es decir, un nuevo pozo. Cuando salí solo faltó la subestación eléctrica que ya estaba a punto de terminar”, asegura al añadir que hasta el último centavo que recibió están “invertidos en el acueducto, en las redes, en el reservorio, en todo lo que se hizo por Durán”.

Dentro de los convenios, cuya obra también quedó inconclusa, menciona la construcción de red y distribución de agua para la cooperativa 5 de Junio, donde los habitantes se quejan porque solo les colocaron medidores, algunos de los cuales han sido robados. “El alcalde no terminó la obra, de hecho hace aceras y bordillos en algunos sectores llevándose redes de distribución que habíamos dejado, hay un perjuicio de más de 3 millones de dólares... nunca se hizo la conexión porque no se terminó la obra, no podíamos conectar a medio del proceso, teníamos que terminar el sistema... ahí son más de 3 millones de dólares que no sirven...”, asegura.

Sectores como la 5 de Junio se siguen abasteciendo de agua con tanquero. CARLOS KLINGER

En la cooperativa 5 de Junio se quejan por la obra incompleta que recibieron, en la instalación de medidores de agua sin conexion. CARLOS KLINGER

Arce cuestiona el porqué el actual alcalde no hizo una fiscalización del sistema de agua que dejó, y siguió pagando las planillas. Algo que, según Dalton Narváez, en respuesta a consultas realizadas anteriormente por EXPRESO, siguió pagando porque no quería ganarse un juicio civil.

“Eso lo declaré en Fiscalía porque la señora Alexandra Arce me dejó firmado una recepción provisional y el BEDE te exigía continuar y que el señor Ramiro Galarza (gerente de Eseico) que estaba aquí dando la cara, termine con la obra... ¿por qué dejó firmada una recepción provisional de algo que no funcionaba? Yo le exigí que termine la obra porque si nos íbamos a un juicio civil, y lo terminaban realmente, demorábamos seis años en un juicio, tengo que buscar las mejoras para Durán, ese es mi trabajo, ese es el proceso y que me venga a decir (Arce) por qué no lo boto, ¿quiere que me gane un juicio civil?”, argumentó Narváez.

No obstante, la obra no concluyó como estaba prevista en sus inicios y con un contratista sentenciado a ocho años, dentro del caso Sobornos 2012-2016, que involucró a exfuncionarios de alto nivel del gobierno del expresidente Rafael Correa, en una trama de corrupción que implicó además a exproveedores del Estado.

Según Narváez, lo que busca es dejar “subsanado los problemas que hemos heredado por la mala administración de los 42 millones de la exalcaldesa...”, lo que, a decir de Arce “el señor alcalde es el responsable que a Durán le quiten el subsidio porque solo faltaba un 5 % para terminar el proyecto” de agua.