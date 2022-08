Carlos Villón vive desde hace 29 años en la cooperativa 18 de Abril, a pocas cuadras de la avenida principal del conocido sector del Arbolito; y, literalmente al pie de una gran fuente de agua: el río Babahoyo. Sin embargo, él, al igual que el 48 % de la población del cantón Durán, debe abastecerse de agua potable por tanqueros, porque no llega el servicio por tubería, aunque sí las planillas de cobro por las que cerca de 18.000 usuarios enfrentan juicios coactivos, en los últimos cinco años.

La queja del morador es la misma en toda la zona norte, centro y sur del cantón ferroviario, donde el malestar por la falta del líquido vital es a diario y es uno de los graves problemas que enfrenta la población, como así lo ha publicado reiteradamente EXPRESO, ajena al pedido de devolución de 25 millones de dólares, por el incumplimiento de contratos que se suscribieron precisamente para dotar de agua al 100 % de esa jurisdicción de la provincia del Guayas.

Christian Mendoza, gerente general de la Empresa de agua potable Durán (Emapad), aclara que los polémicos contratos que se suscribieron para dotar de agua potable por tubería al cantón, durante la administración 2014-2019, tuvieron un costo total (incluido IVA) de $ 41 millones y no en $ 42 millones como lo han mencionado varias autoridades. “El desembolso total del BDE (Banco de Desarrollo del Ecuador) al GADM -Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal) Durán se redondea en $ 31 millones”, detalla el funcionario de dos contratos que no cumplieron su objetivo final. Según especifica, durante ese periodo se suscribieron dos contratos principales de obra con la contratista Eseico S.A.: LICO-GADMD-001-2014, para el “mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán, para la ampliación de cobertura del servicio en varios sectores del cantón”; y el LICO-GMD-PAP-5-2017, para la ampliación de redes de distribución de agua potable para los sectores Héctor Cobos y 5 de Junio. El primero con un monto de $ 26’861.711,18 (incluye modificaciones), mientras que el segundo por $3’949.490,29.

La obra del contrato LICO-GADMD-OO1-2014 debió entregarse el 5 de agosto de 2016, se le concedieron 5 ampliaciones, que se cumplieron el 8 de agosto de 2018

“Ambos contratos fueron terminados unilateralmente por el GADM Durán, por incumplimiento de la contratista Eseico S.A.”, asegura Mendoza, lo que en su momento detalló este Diario. Pero, añade, aunque el objetivo del primer contrato era aumentar la producción de agua en 1.296 m3 por hora adicionales, a través de la construcción de 4 puntos nuevos de captación identificados con los números 14, 15, 16 y 17, estos “no fueron construidos, aun cuando la recepción provisional de dicho contrato fue suscrita en octubre de 2018”, como así lo determinó un examen especial de la Contraloría General del Estado (CGE), por no contar con: la legalización de los sitios de perforación para los cuatro puntos nuevos de captación; los pasos de servidumbre consensuados con los diferentes GAD municipales y con los propietarios de los terrenos, y la viabilidad por parte de la Secretaría Nacional de Agua (Senagua).

Dentro de los argumentos que expuso Eseico S.A. (Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción) a la Contraloría, aseguró que “los trabajos fueron ejecutados a satisfacción de la contratante”, en referencia a una de las obras de repotenciación del pozo 5, por el que “existieron eventos geológicos, de calidad de suelo, fuera del control del contratista y del contratante, que configuraron eventos de fuerza mayor conforme lo define el Código Civil Ecuatoriano, que provocaron dificultades para poder culminar con éxito el entubamiento del pozo, lo que está en proceso de solución (...)”.

En julio, el alcalde Dalton Narváez hizo público el pedido de devolución de $ 25 millones que solicitaba uno de los organismos internacionales que desembolsó parte del crédito para dotar de agua al 100 % al cantón ferroviario. Una exigencia que se hizo porque no se cumplió a cabalidad el proyecto por el que se concedió el financiamientoy por lo cual ahora se busca otro crédito para devolver los $ 25 millones y construir 4 pozos nuevos.

