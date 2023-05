La colocación de más semáforos en varias intersecciones de la ciudad, más allá de dar fluidez al tráfico vehicular, lo atasca; convirtiéndose en un dolor de cabeza para los conductores que tienen que lidiar con esa situación a cualquier hora, en calles y avenidas donde desaparecieron las denominadas horas pico.

Guayaquil: La urgencia de señalética que facilite el paso del peatón Leer más

“Cada día están peor, ¿quién los asesora?...", comentó el usuario Álex Boos, al referirse a los nuevos semáforos que se colocaron entre las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, en la ciudadela la Alborada -norte de la ciudad- lo que a su juicio crean tráfico en todas las avenidas que están por el sector y le produce hasta “miedo”.

Tras su comentario subido en redes sociales no faltaron los cuestionamientos que se extendieron también tras la eliminación de los giros en U en la avenida de Las Américas.

Vulnerables. Las lesiones relacionadas con el tránsito son la principal causa de muerte para las personas que se encuentran en una edad entre 5 y 29 años.



“Terrible... Ahora no puedes retornar en U en ningún lugar, si sales del aeropuerto tampoco. Tienes que avanzar obligadamente hasta la terminal. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a encontrar con un tráfico infernal”, resumió otra usuaria.

Guayaquil: los árboles camuflan la semaforización Leer más

Durante un recorrido realizado por este Diario en el sector de la Alborada se pudo comprobar la queja. No eran ni las doce del día de un día ordinario y ya se observaba una fila interminable de carros en el carril de la Benjamín Carrión con dirección a la Rodolfo Baquerizo Nazur.

“Imagínese andar en este tráfico con el calor insoportable que tenemos ahora, que ni el aire del vehículo calma”, manifestó al andar un conductor.

Aunque en el Plan Estratégico de Seguridad Vial Urbano de Guayaquil 2021- 2024, elaborado por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), no se especifica la cantidad de semáforos que se necesitan instalar en determinadas calles y avenidas conflictivas como parte de la estrategia para reducir los siniestros de tránsito en la ciudad, es evidente el aumento de señalización de ese tipo en algunas arterias como las antes mencionadas; o, por ejemplo, la José Mascote (desde antes de la calle Huancavilca). A diferencia de la avenida Del Ejército que está poco semaforizada.

Una fuente de la anterior administración de la ATM señala que desde mediados del año pasado no han hecho compras de semáforos y los que, aparentemente se ven nuevos, solo han sido retirados de algunas intersecciones para ser reubicados.

En los bajos del puente que cruza la avenida Benjamín Carrión y Orellana, apenas el cuadrante de una intersección, existe una docena de aparatos. CHRISTIAN VASCONEZ

“Si la ATM no pasa por aquí, al menos pongan semáforos” Leer más

Pero esos no son los únicos puntos donde hay quejas no solo por lo que conductores consideran un exceso de semáforos, sino por la falta de sincronización y confusión que algunos generan en otros sectores, como en la intersección de las calles Tulcán y Primero de Mayo. En el sitio, un semáforo provoca en cuestión de segundos alteración y ruido en la zona.

Mientras el semáforo que da paso para girar a la izquierda se pone en verde, el que está colocado para continuar sobre la Tulcán sigue en rojo. Es el que observan quienes detienen la marcha y se guían con él, mientras los conductores que están más atrás observan el más alto. “Esa diferencia provoca enseguida los pitos de quienes quieren pasar rápido y se hace tráfico”, cuenta Celeste Vargas, quien debe lidiar con ese ruido todas las tardes al bajar de la parada de la Metrovía que queda en el sitio.

“Es un problema en toda la ciudad”, corrobora Adolfo Klaere, residente de Los Ceibos, donde -hace una semana- moradores y conductores se quejaron por la colocación de un semáforo que generó molestia por las largas y dobles filas que debieron hacer para ingresar a sus casas.

Giros. Los giros que dan prioridad en el tránsito confunden a la ciudadanía. CHRISTIAN VASCONEZ

Vía a la costa: Sin normas ni sanciones al momento de desplazarse por la arteria Leer más

“... No sé cuál fue la intención, y aquí va mi voz de alerta y de protesta a la vez, es que la ATM está ejecutando obras públicas de vialidad... no se han dado cuenta que eliminaron los muros divisorios, pero provocaron el giro a la derecha, haciendo bordillos y veredas a la salida del Megamaxi, esto me da un mensaje: que no se va a construir el paso a desnivel en ese sector (anunciado desde 2009); y, por ende, nos siguen enviando por Los Ceibos todo el tráfico que va hacia el oeste”, alertó Klaere.