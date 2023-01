La ausencia de uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) es una de las tantas quejas que tienen los moradores del barrio del Seguro, ubicado en el sur de Guayaquil, quienes ya están cansados de reportar accidentes viales en el sector.

La situación se estampa en las fachadas y cerramientos de varias viviendas, especialmente de las ubicadas en la calle La Habana, donde los vecinos contabilizan una decena de siniestros que ocurrieron en el último mes y que golpearon sus casas.

“El 2022 fue nefasto en cuanto al tránsito en este sector. Solo en la intersección de La Habana y la C (Juan Illingworth) hubo unos diez choques en diciembre. ¡Imagínese si sumamos los de otras zonas cercanas! Es sin duda muy preocupante y lo peor es que nadie hace nada”, reclama el morador Raúl Alvarado, quien afirma que no hay patrullajes de tránsito. “¿Agentes ATM? ¿Qué es eso? Por aquí hace mucho que no los veo, no hacen rondas. Sencillamente ni de chiste vienen por aquí, estamos en el olvido”, dice con ironía el hombre.

Lorena Palma, quien es propietaria de una casa esquinera, demuestra con fotografías los choques registrados en la zona. “Esto fue el 16 de diciembre. Casi matan al señor de la panadería de La Habana y Thomas Wright. Y este choque de una ‘furgo’ fue el 21 (de diciembre)”, detalla la mujer mientras muestra las fotos que ha tomado como pruebas de lo que denuncia. “Necesitamos unos rompevelocidades o un semáforo, pero urgentemente. Como aparentemente no hay mucho tráfico, los carros corren como en autopista y se chocan”. Su familia ya ha llevado el reclamo a las redes sociales, pero tampoco reciben respuesta.

2. Casas afectadas. En la calle Habana se puede observar las consecuencias de los choques Miguel Canales Leon

A decir de los vecinos, las calles México, Washington, La Habana, Maracaibo y Boyacá están entre las más peligrosas.

¿Qué solución podría dar la ATM a esta problemática? ¿Hay alguna planificación para evitar estos siniestros en la zona? EXPRESO hizo la consulta a la Agencia de Tránsito y Movilidad, y desde el departamento de Comunicación se indicó que realizarán una inspección en el sector y posteriormente presentarán un informe.

Durante un recorrido realizado por EXPRESO se constató que en todo el barrio existen menos de ocho semáforos y pocos rompevelocidades, que tratan de aplacar la rapidez con la que circulan los vehículos.

Los carros van a toda velocidad sin respetar las señales de tránsito. Queremos que las autoridades hagan algo porque han existido demasiados accidentes en el barrio. Rosa Moreira

​residente

“Hay accidentes por lo menos una vez a la semana. La falta de semáforos hace que la gente se confíe y se choque. Los residentes pagamos los platos rotos. Queremos semáforos”, pide Ricardo Rivadeneira. A eso agrega que las calles son muy angostas y se parquean carros de los dos lados. “Al pasar uno más termina chocándolos. Lo que hacen es huir y dejar el daño”.

El comerciante Xavier Rodríguez apunta también a la colocación de un semáforo para terminar con ese problema en las calles Bogotá y Rosendo Avilés, donde ocurre lo mismo. “Hay demasiados accidentes, la gente no respeta las señales de tránsito y cada vez y cuando se chocan. En otros sectores, cada dos cuadras veo semáforos, pero aquí que se necesita no hay”, señala.

Cuenta que hace unas semanas escuchó que un carro se metió a una casa a pocas cuadras de donde trabaja. “Menos mal no hubo muertos, pero estamos muy cerca de eso”, advierte.