Avenida 9 de Octubre. Este es el panorama en varios tramos: semáforos, letreros y señales que no se ven a causa de la copa de los árboles o sus ramas.

Tal como lo ha contado EXPRESO en algunos reportajes, la falta de mantenimiento a las áreas verdes de Guayaquil causa diferentes problemas a los ciudadanos.

Dos árboles se desploman y provocan afectaciones en dos barrios de la ciudad Leer más

Un enorme árbol ubicado en la calle Juan Bautista Aguirre, en la esquina de la clínica Guayaquil, no permite observar con claridad el semáforo que se pierde entre las hojas de la especie y provoca riesgos de accidente para los conductores.

“Muchos conductores pasan de largo porque el semáforo no se lo logra ver y otros, con suerte, lo alcanzan a ver ya cuando están en la esquina y tienen que frenar a raya”, comenta Lauro Jaramillo, morador del sector que advierte que este problema no es nuevo. “Lo hemos advertido hace tiempo y hemos pedido que ese árbol sea podado, pero no prestan atención ¿Acaso esperan accidentes para hacer algo aquí?”, cuestiona Jaramillo.

Este problema se replica en algunas otras zonas de Guayaquil. De hecho en las últimas semanas se ha evidenciado que los semáforos ubicados en la avenida 9 de Octubre entre Esmeraldas y Tungurahua se encuentran escondidos entre las ramas de los árboles plantados a un costado de la acera por lo que los conductores y transeúntes piden mayor atención por parte del Municipio con el mantenimiento de los árboles.