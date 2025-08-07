¿De 151 a 71 asambleístas? Esta es la propuesta del Gobierno para la Consulta 2025

La reducción se haría en los tres niveles de elección para legisladores: nacionales, provinciales y por el exterior

El Gobierno de Daniel Noboa ya ofreció una propuesta más concreta respecto a una de las siete preguntas que impulsará en la Consulta Popular prevista para diciembre de 2025. La reducción del número de asambleístas sería de 151 a 71, según informó el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino.

El 7 de agosto de 2025, el funcionario señaló en una entrevista con el portal digital La Posta que “se ha considerado un número de 71 asambleístas”. Para ello, el Ejecutivo ya cuenta con una propuesta para la elección de legisladores nacionales y provinciales.

Andino explicó que se escogerían 10 asambleístas nacionales, uno por cada provincia, y uno adicional por cada provincia que tenga más de 400.000 habitantes. A ellos se sumarían tres legisladores por las circunscripciones del exterior.

Actualmente se eligen 15 asambleístas nacionales, dos por cada provincia o distrito metropolitano, y uno más por cada 200.000 habitantes; además de seis asambleístas por el exterior.

Es decir, la reducción de asambleístas se aplicaría en los tres niveles de elección. Por ejemplo, se eliminarían cinco representantes nacionales y, en lugar de dos legisladores por cada circunscripción del exterior, se elegiría solo uno.

Cabe destacar que, para el actual periodo legislativo, se consideró el incremento poblacional registrado en el censo de 2022, lo que llevó a aumentar el número de legisladores a 151. Según Andino, incluso con los datos del último censo, se plantea la elección de 71 legisladores.

“Esto no altera la representatividad porque todas las provincias van a tener un representante y las más grandes uno más”, indicó el secretario jurídico.

Esta es la pregunta planteada por Noboa

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

