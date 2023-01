Un árbol de eucalipto de más de 40 años se cayó en la manzana ‘D’ de la ciudadela Huancavilca Sur, afectando una vivienda, dejando sin luz al sector por unas horas y causando miedo en el vecindario la noche del pasado martes 24 de enero.

“Hace 15 días llamé al Municipio y hasta hice un oficio pidiendo que poden el árbol porque estaba lleno de comején y las raíces rompían el piso, pero me aseguraron que no pasaría nada. Y mire ahora, me destruyeron el techo”, indicó Azucena Triviño, dueña de la vivienda afectada.

Un caso similar ocurrió en la manzana 501 de Sauces 8, donde un árbol cayó encima de tres vehículos. Según los habitantes, también se había pedido el mantenimiento o tala de la especie debido a su mal estado, sin embargo el “Cabildo no actuó”.

Karla Rubio, propietaria de uno de los carros afectados, asegura que acababa de invertir más de $ 1.000 en pintar su carro. “¿Ahora quién responde por los daños?”, cuestionó.

EXPRESO consultó al Municipio qué hará en estos casos, si será la institución la que pagará los daños generados, en vista de que, como denuncia la comunidad, no actuó de forma inmediata pese a que se reportó el problema. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En repetidas ocasiones, sobre todo en época invernal, EXPRESO ya ha contado de afectaciones similares ocurridas en Guayaquil. La mayoría, por el mal estado en que se encuentran los árboles.