Los moradores de Urdenor 1, en el norte de Guayaquil, están indignados por el mal estado de los árboles, que una vez más causan preocupación y peligro.

“No podemos vivir con cables que salen ya desde los árboles” Leer más

Camila Gamez, moradora del vecindario, cuenta que un enorme árbol cayó en el interior del parque ubicado en la manzana 137. “No es la primera vez que pasa esto, el mal estado de las especies hace que nuestra vida corra riesgo. Todos los árboles de aquí, así como de toda la ciudad, tienen plagas y por eso es que siguen cayendo por falta de atención”, reclamó la ciudadana, que vive a unas cuadras del parque y confiesa que se percató de que ya estaba caído el pasado martes 17 de enero.

Por su parte, el Municipio de Guayaquil dio a conocer que la tarde de este viernes 20 de enero los restos de la especie fueron retirados. “Personal de la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes realizó la tarea de desalojo de los restos del árbol que se vio afectado en sus raíces , por hongos y acumulación de agua, lo que provocó que su estructura se precipite a tierra”, detalló la entidad, especificando que el árbol era una acacia.

En esta ocasión no se registraron personas heridas ni pérdidas materiales. Sin embargo, los moradores exigen más atención al Municipio para evitar accidentes. “No queremos más árboles caídos y menos sombra. No podemos darnos el lujo de perder uno de los pocos árboles de la zona. Exigimos que se realicen los mantenimientos preventivos para evitar esta situación y no correr el riesgo de que las especies caigan encima de algún peatón”, resaltó Alex Piñas, también residente.