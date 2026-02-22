Exalumnos de colegio Aguirre Abad celebran 50 años de graduados con placa y nostalgia

Integrantes de la promoción 1975-1976 aportan para el mantenimiento de las instalaciones en este plantel de Guayaquil

Los bachilleres de la promoción 50 del colegio Aguirre Abad volvieron a recorrer las instalaciones de su institución.

Una treintena de profesionales regresaron este sábado 21 de febrero al plantel que los vio graduarse de bachilleres hace 50 años: el colegio Aguirre Abad, uno de los más representativos de Guayaquil.

El plantel, que se ubica en el norte, fue la institución a la que este grupo de exalumnos volvió para colocar una placa en conmemoración de su graduación.

En ella agradecieron por “la formación académica y humana recibida, en el periodo de rectoría de Servio Peralta Suárez, dejando una huella indeleble en la vida de quienes allí nos educamos”.

La iniciativa de los aguirrenses se concretó con la colocación de la placa en el hall del colegio. GERARDO MENOSCAL

Sus risas volvieron a llenar los pasillos. Las aulas fueron el espacio para recordar. Físicamente son distintos a aquellos estudiantes, cuya alma joven fue motor de nostalgia.

Jorge Rodríguez Suárez es uno de aquellos aguirrenses agradecidos, a quien el rostro se le ilumina al recordar sus aventuras estudiantiles.

“Siento nostalgia por volver a los 50 años. Hemos venido a los reencuentros, pero volver con todos tus hermanos, en esta hermandad que te pone la vida. Estamos todos como fue la primera vez que nos vimos”, contó este ingeniero civil.

“Agradezco a Dios por verlos. Me da ganas de llorar”, decía otro de sus compañeros, mientras los abrazos y sonrisas llenaban el hall del edificio.

Los exalumnos volvieron a su época de estudiantes, cuando las aulas fueron el ambiente donde se cultivó una amistad que perdura. GERARDO MENOSCAL

El acto de develamiento fue breve, pero emocionante. Le precedió el canto del himno al colegio, lo que emocionó aún más a los asistentes.

“Optimistas mirando al alba, donde brilla una estrella radiante. Y la estrella nos dice: ¡Adelante! Solo es hombre el que sabe luchar”, cantaron.

Algunos de los miembros de la promoción 1975-1976, del colegio Aguirre Abad, han ejercido de médicos, marinos, docentes e investigadores.

Exalumnos aportan al mantenimiento del colegio

Una de las luchas que aún mantienen los exalumnos es el mantenimiento del colegio. Ellos dejaron las aulas, pero el cariño por su institución permanece. Por eso, han reunido fondos para ayudar con el mantenimiento de las instalaciones.

Así lo comentó a EXPRESO uno de los organizadores del acto: “Si nosotros, como exaguirrenses, podemos aportar, lo vamos a hacer. Estamos ayudando a que la infraestructura, por lo menos, mejore”, manifestó Édgar Izquierdo.

Ese esfuerzo y el cariño por su plantel mantiene unidos a estos exalumnos, cuya alegría volvió a llenar las aulas.

