Con la mirada perdida y con el evidente temor de que ocurra una desgracia aún mayor, Miriam Núñez relata las horas de terror que está viviendo por el miedo a que la casa de su vecina Piedad Rojas, ubicada justo detrás de la suya, en la intersección de las calles Bosques y Limones, en El Paraíso, termine de colapsar y haya una desgracia.

Y es que tal como EXPRESO hace apenas unos días lo relató, en Guayaquil son varios los espacios que entran en la lista de los vulnerables en el invierno. Están algunos postes y parques, así como vías y terrenos cuya tierra está cediendo e incrementa las alarmas a que haya un aluvión; además de viviendas como la de Rojas; que ya ayer, tras las 16 horas de lluvia que soportó la ciudad, se partió. Sí, una parte se desmoronó, dejando a la vivienda desnivelada.

Según los relatos que ayer estuvieron plagados de miedo y preocupación, un fuerte estruendo anunció lo que sería el inicio del calvario para, directamente, dos familias. “Fue la noche del pasado lunes, llovía extremadamente fuerte. Justo estaba pasando por esa casa y escuché que todo se caía. La verdad no se veía bien, ya que la combinación de la lluvia con la noche y el polvo que se alzó, hizo que todo se ponga negro. No sabía si era un terremoto lo que estaba pasando, así que salí corriendo a alertar al barrio y buscar a mi familia”, comentó Jimmy Santibáñez, vecino de las ciudadanas.

La caída de una parte de la casa provocó un gran estruendo Miguel Canales Leon

La vivienda en cuestión, en la que tras lo ocurrido nadie se atrevió a habitar, es de tres plantas y perdió su patio y una enorme pared que la separaba de un terreno baldío y en cuya extensión cayó precisamente el muro.

“Entre mi casa y la de mi vecina está ese terreno, si lo que se partió avanzaba un poquito más, yo también me hubiese visto afectada. Mi preocupación ahora está en que la vivienda en su totalidad o gran parte de ella se cae, no habrá forma de que no resultáramos perjudicados. De hecho, ya tengo las maletas listas porque si escucho algún otro sonido fuerte no dudaré en salir corriendo con mi familia adonde sea”, relató la residente que vive con sus hijos en el lugar hace 20 años.

“No he podido cerrar los ojos ni un poquito, han sido horas difíciles. Vivimos con pánico de que ocurra una desgracia peor. No me imagino cómo puede estar mi vecina, su familia”, contó angustiada.

Esta casa es un peligro para los vecinos. Ya hace varios años se alertó a las autoridades, pero nunca han hecho nada. No queremos ni heridos ni muertos en la ciudadela. Fernando Villacís

​residente ciudadela El Paraíso

Ayer, EXPRESO conversó con Rojas, pero brevemente indicó que hablará luego de conocer los resultados de un estudio técnico al que sometió a la residencia. “Estamos arreglando las cosas para irnos. Ha venido personal del Municipio y de los Bomberos y nos dijeron que tenemos que desocupar el lugar por seguridad. Luego de conversar con los especialistas en suelo, que analizarán cómo está todo, nos reunimos con ustedes”, explicó Rojas, vía telefónica.

Al lugar, como constató este Diario, llegaron además vecinos que, molestos, contaron que este no es un tema nuevo. “En 2018 ya hubo el primer aviso y la tierra del terreno abandonado empezó a deslizarse y esa vivienda prácticamente quedó en el aire; con cada lluvia la tierra se deslizaba más y dejaba a esa casa sin lugar donde asentarse, lo que provocó este accidente”, señaló Fernando Villacís, residente.

Los moradores mostraron una carpeta llena de documentos donde dejaron ver que desde hace varios años, con oficios y solicitudes, han insistido al Cabildo en la revisión de esta construcción que para ellos era “una muerte anunciada”. Sin embargo no han tenido respuesta. “Hemos hecho de todo, el año pasado vinieron los Bomberos, revisaron, pero no hay respuesta del Municipio. Ya todos estos documentos están en el escritorio de la alcaldesa Viteri, que esperamos que antes de que se vaya nos ayude, o tome de una vez el tema, pero como prioritario, el alcalde entrante”, dijo Núñez.

No obstante, este no fue el único escenario que dejó el aguacero ayer en el Puerto Principal.

La lluvia que arrancó cerca de las 16:00 del lunes, no paró hasta las 11:00 de ayer, dejando además cientos de calles inundadas, casas sin techo y hasta postes caídos.

En la Florida Norte, dos postes se derrumbaron cerca de las 08:00 y estos cayeron a escasos metros de las viviendas y de las piscinas que la comunidad había inflado para carnaval. “La explosión nos despertó. Nos asomamos a la ventana y nos dimos cuenta de que era por la caída de las estructuras. La manzana 368 y 36 9 nos quedamos sin luz por varias horas, era horrible. Veíamos nada más que una maraña de cables cerca nuestro”, dijo la moradora Karina Cerezo.

Los residentes coinciden en que estos postes llevaban mucho tiempo en mal estado y que ya habían solicitado su cambio, sin recibir respuestas.

2. Postes. Dos estructuras cayeron en media calle en la Florida Norte. Freddy Rodriguez

En otra zona, Millen Ronquillo, quien reside en Padre Solano y Lorenzo de Garaycoa, prácticamente perdió su techo por las lluvias. “Toda mi cama, mi ropa y electrodomésticos se mojaron. Esto pasó a las 04:00 y desde ahí toda mi casa se inundó”, contó.

En Sauces, Mapasingue, Ceibos, Urdesa, Bellavista, Guayacanes, de la misma manera, se registraron incidentes estructurales y pérdidas materiales.

“Esta historia es repetida, siempre, por ejemplo, Urdesa se inunda. Ya los que vivimos aquí sabemos que debemos tener listas las botas para transitar”, mencionó Juan Lapo, un morador de Urdesa Central que veía cómo un carro se había quedado botado por la inundación. “Es el mismo daño de siempre. No puede ser posible que en tantos años nadie pueda hacer nada. Hay muchas casas inundadas que tienen grandes pérdidas”, se quejó.