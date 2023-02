“Guayaquil ahora tiene cientos de piscinas de olas”, fue el comentario que más se repitió entre los vecinos y conductores que se vieron perjudicados por la fuerte lluvia que cayó durante cuatro horas la noche del pasado jueves en Guayaquil.

Sauces, Urdenor, Urdesa, la Alborada, el barrio del Seguro, y las avenidas Juan Tanca Marengo y Francisco de Orellana fueron apenas algunas de las zonas en las que se pudo ver a las personas empapadas o flotando en pequeños botes inflables que improvisaron; o tratando de refugiarse en sitios seguros para evitar que los deslizamientos de tierra registrados, como el de Urdenor 2, los dejen estancados, como sucedió con ocho vehículos y al menos seis inmuebles del vecindario.

La ciudadanía criticó que una vez más vuelvan a ser víctimas de la falta de obras preventivas. “¿Por qué nadie hizo nada durante el año para evitar situaciones como estas? ¿Dónde estuvo el plan de contingencia? Toda la vida es lo mismo... Ni siquiera la calle Guayacanes, que fue regenerada para evitar escenarios de este tipo, se salvó. Esta vez fue igual que siempre. Incluso se inundó más que otras veces”, se quejó Leonela Torres, una de las conductoras que se quedó atascada en el congestionamiento que afectó a toda la ciudad.

Sobre lo que se hará en la administración recién electa frente al tema, EXPRESO consultó al alcalde electo, Aquiles Álvarez, y aseguró -previo a responsabilizar a las anteriores administraciones de lo ocurrido- que trabajará con planificación.

“Tuvieron 30 años en el cargo y no pudieron lidiar con este problema. La mala planificación de la ciudad y el hecho de que se haya habitado los esteros, que eran los canales naturales de desfogue de aguas lluvias, complicaron todo. Esto, sin embargo, no es algo que podrá solucionarse pronto, la mía no será una Alcaldía de parches”, dijo a este Diario.

Deslizamientos. En Urdenor 2, al norte de Guayaquil, la caída del muro se produjo porque la tierra cedió, debido a la fuerte lluvia. Varios carros y viviendas sufrieron daños. Freddy Rodriguez

“Tenemos como receta las recomendaciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para Guayaquil sobre este tema. Buscaremos reducir las inundaciones urbanas mediante la implementación de áreas verdes que sirvan para mejorar la impermeabilización natural del suelo; además, analizaremos la viabilidad de compuertas en distintas partes de los esteros que aún se mantienen para control de mareas”, señaló; sin emitir fechas precisas de cuándo empezará a ejecutar estas obras. Que todo primero debe ser analizado, indicó.

A la ciudadanía le parece bien, pero hace un llamado a que el tema sea prioritario.

“Decenas de emergencias se reportaron ayer con una lluvia que ni siquiera ha sido la peor que ha soportado el Puerto Principal. La Alcaldía tiene todo este año para ir ya tomando medidas. No queremos que el año que viene y el que le sigue, ser víctimas de lo mismo. Esta no es la herencia que anhelamos”, señaló Daniela Alcívar, de Urdenor 2.

“¿Y ahora quién paga nuestros daños? ¿San Pedro? Alguien debe responder por esto que pasó en el barrio. Los carros quedaron prácticamente tapados con agua y tierra. Ha faltado control por parte de las autoridades”, dijo molesto Franco Briceño, uno de los más afectados.

En la ciudad, otra de las quejas apuntó hacia los agentes de la ATM. “No vi uno. Nos matábamos en las vías. El agua entró a los vehículos, estos flotaron y escapábamos de chocar. Pese a ello, nunca ni un solo agente nos dio la mano. Y es que desaparecieron. Claro, tienen un horario de oficina. Eso evidentemente debe cambiar”, exhortó Miguel Enderica, habitante de Álamos Norte.

AFECTACIONES

Gran parte de la ciudad quedó inundada, tras la lluvia del jueves. Hubo 37 emergencias reportadas, entre deslizamientos de tierra, calles inundadas y árboles caídos.

SOLUCIONES

El alcalde electo critica la labor de las administradores anteriores y asegura tener un plan sostenible e integral. Tomar las recomendaciones de la CAF, para reducir las inundaciones, entre las propuestas.