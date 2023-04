Los usuarios se quejan de no poder conectarse y de no obtener respuesta a sus requerimientos en las aplicaciones municipales.

En 2017, la Fundación Metrovía, a través de sus distintas plataformas tecnológicas, lanzó ‘Metro Arribo’, una aplicación (app) móvil que permitiría a los usuarios de ese medio de transporte conocer las rutas de los articulados, saber cómo llegar a su destino desde su punto de partida y el tiempo de llegada.

Aunque la app se promocionó por parte de la Metrovía hasta 2019, su intento de llegar a los usuarios y facilitarles orientación fracasó, convirtiéndose en una aplicación ‘inservible’ con múltiples quejas, incluso hasta este 2023, cuando dejó de funcionar en su totalidad en febrero pasado, según reportaron los usuarios.

“Nunca he escuchado ni usado esta aplicación”, cuenta Amada Ortega, una usuaria consultada en la terminal Río Daule de la Metrovía, mediante un sondeo realizado por EXPRESO.

Al registrar un usuario, las app consumen otros servicios y eso está fallando, tienen un error: de conexión, programación y me puedo ir de largo.

Steven Pichardo,

magíster en Desarrollo de Software

Mientras tanto, en las reseñas de la app en Google Play Store, se observan quejas tras quejas. “No sirve. Necesito moverme y la app debería indicar cuál es la parada más cercana, hacia dónde camino, en qué tiempo llega mi bus y que al llegar a la última parada, hacia dónde voy”, menciona el usuario Félix Leonardo.

Los usuarios demuestran como tras hacer preguntas, no obtienen las respuestas deseadas. Vanessa López / EXPRESO

“Necesitamos movernos sin estar preguntando a un guardia cómo llegar y mucho menos tener que bajarnos en cierta parada para tratar de entender ese mapa”, reclama también Joselyne Solís, otra usuaria.

La valoración de la plataforma en esta tienda de aplicaciones móviles es de 2,4 sobre 5. Se indica también que más de 10.000 usuarios la han descargado en sus dispositivos y que su última actualización data de septiembre de 2018.

Steven Pichardo, magíster en Desarrollo de Software, consultado por este Diario, ve dos problemas principales con esta herramienta, a priori: “El primero es que no se tuvo la arquitectura correcta para esta aplicación y, por ende, falló. El otro es que no hubo un mantenimiento de la información ni la mejor comunicación con respecto a esta, porque prácticamente la gente ni se enteró de que existía”.

Pero ‘Metro Arribo’ no es la única aplicación digital en la que las administraciones locales han invertido dinero, que acumulan reclamos y que hasta llegan a desaparecer por falta de funcionamiento.

Intenté usar las aplicaciones que lanzó el Municipio, pero ninguna me ha dado resultados. O se queda o no permite el ingreso simplemente. Es un problema que se convierte en un dolor de cabeza. Emilia Castro,

​guayaquileña

El Municipio de Guayaquil, el año pasado, desarrolló y lanzó ‘ChatBot NIA’, un servicio de mensajería automática, a través del cual los guayaquileños podían registrar sus denuncias vecinales y averiguar dónde está la cancha deportiva, clínica móvil u hospital municipal más cercano; o, incluso, dar seguimiento a un trámite ingresado en la ventanilla universal.

Los usuarios ven absurdo tener una app que no funcione, lo que los obliga a subir y bajar de las paradas en busca de información. Vanessa López / EXPRESO

Aunque en su plataforma municipal, el Cabildo asegura que este chat de enero a junio de 2022 tuvo 13.821 interacciones con los usuarios y que se ingresaron 5.267 trámites, este servicio no atiende las quejas en su sistema de WhatsApp, donde se receptan las solicitudes, según lo comprobó EXPRESO a través de varios teléfonos.

“Cuando el usuario escribe, NIA responde. Este servicio se brinda los 7 días de la semana, las 24 horas”, asegura la Municipalidad en su plataforma, aunque la evidencia muestra que la app no funciona.

“Nunca he escuchado hablar de ese chat”, narra Moisés Fienco, otro guayaquileño consultado sobre este servicio.

Además de ese chat, la Alcaldía lanzó en septiembre pasado la app móvil ‘Mi Muni’, disponible en los sistemas operativos Android y iOS donde, asegura el Cabildo, se puede acceder a información sobre obras, programas y eventos.

La idea de sacar estas aplicaciones municipales no es mala, pero hay que mejorar cómo acceder a ella. Hay errores, se queda trabada, es linda y visualmente, en general, son poco atractivas. Karina Salcedo,

guayaquileña



Pese a diversos intentos, este Diario no logró crear un usuario en la app y acceder a la información de servicio como cursos gratuitos y asesorías. Lo que sí permite con seguridad esta aplicación, es ver publicidad de obras de la Alcaldía.

“Al registrar un usuario, las aplicaciones consumen otros servicios, y eso está fallando, tienen un error. Pueden ser varios factores, uno de ellos puede ser un error de programación, de conexión, que la base de datos con la cual manejan a los usuarios está caída, y me puedo ir de largo. Lamentablemente, ese error no lo han suplantado, deben corregirlo para que la aplicación vuelva a estar funcional”, explica Pichardo.

¿Cuánto dinero se ha invertido en estas aplicaciones? ¿Por qué su funcionamiento es nulo o parcial que no satisface ni es útil para los guayaquileños? Son preguntas que, hasta el cierre de esta edición, no hallaron respuestas por parte del Municipio ni de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM).

En lo que respecta a ‘Metro Arribo’, la ATM respondió, extraoficialmente, que la app fue una propuesta particular del consorcio Tranvía, más no de la ATM ni de la Fundación Metrovía. También mencionó desde su Departamento de Comunicación, que la aplicación fue reemplazada por Moovit, una app internacional de transporte público con la que enlazó contrato en 2018.

Necesitamos movernos sin estar preguntando a un guardia cómo llegar y mucho menos tener que bajarnos en cierta parada para tratar de entender ese mapa. Joselyne Solís,

usuaria



Moovit que permite orientar a los usuarios de los buses urbanos sobre las líneas y rutas, si bien tiene funcionamiento y es útil, no es tan popular entre los pasajeros, según constató EXPRESO.

“Hay que tener internet para usarlo y las personas que usamos buses, no siempre lo tenemos. Además, no uso apps, porque eso implica sacar el celular en la calle y me arriesgo a que me roben”, comentó otra usuaria, quien prefirió mantener reservado su nombre.

El experto en comunicación y campaña estratégica, Rafael Silva, explica que el poco uso de las apps municipales se debe, por un lado, a la “precaria comunicación que se tiene con este tipo de servicio” y, por otro, a la ineficacia de los recursos que se plantean al público. “Una aplicación que se popularice de boca en boca es porque funciona, es atractiva y soluciona un problema”, menciona.

El buen funcionamiento de 'Mi Muni' del que se habló en el lanzamiento de la app, ha quedado debiendo a la ciudadanía, se quejan. Foto tomada de @InnovacionRueda

Silva añade que para informar a los usuarios, por ejemplo, en el horario y rutas de los buses de la Metrovía y los urbanos, en lugar de invertir mucho en el desarrollo y mantenimiento de las apps, es más eficaz apuntar a recursos más sencillos como la masificación de la información en las pantallas ya instaladas en las estaciones.

“Se ahorra mucho de esa manera y las aplicaciones son obsoletas cuando la gente ya sabe cuáles son las líneas de buses y solo debe esperar en las paradas a que el carro llegue”, concluye.

La inversión

Pichardo, ingeniero en Telemática, señala que de $ 3.000 a $ 5.000 anuales puede costar el desarrollo de una herramienta como el chatbot, un precio “accesible para organismos públicos como un municipio”. El costo depende de la cantidad de respuestas mensuales que se espera que el servicio atienda. Por otra parte, aplicaciones como ‘MetroArribo’ pueden llegar a costar $ 30.000 y su desarrollo puede tardar unos seis meses, explica.

Pichardo no ve mal que aplicaciones internacionales como Moovit o Google Maps intervengan, ya que no solo le ayuda al usuario nacional, sino a una persona que viene de afuera o de cualquier otra ciudad.

El experto ve complicado que se quiera obtener información en tiempo real del arribo de un bus, por ejemplo, sin una conexión a internet. Menciona que hay alternativas sin tener acceso a la red, como conocer rutas. “Si quiero ir de Urdesa al Centro Cívico, la app me puede decir ‘puedes coger tal línea, o bajarte en tal parada para hacer transbordo”.