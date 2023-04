Son las 11:00 del miércoles 5 de abril y lo que parecería ser un ‘atraco en proceso’ en la Plaza Guayarte llama la atención de un joven que se hace selfies en la explanada: se ve a cuatro sujetos que tratan de entrar a una bóveda, en la planta baja del edificio de restobares, sobre la avenida Carlos Julio Arosemena, centro-norte de Guayaquil.

Los guardias del lugar no tienen por qué alarmarse. Ya lo veremos más adelante. Ellos siguen con su día como cualquier otro. Un custodio parece tomar un descanso detrás de unos pilares, cerca de los baños de una de las entradas, mientras ve una película de acción en su celular. El sonido de las balas del filme opaca el canto de un pájaro negro. Al otro lado del recinto ‘los rateros’ siguen con su afán de hacerse de la bóveda.

Y continuarán así, congelados, hasta que la pintura se siga desgastando, como sucede en otros espacios de la plaza. El ‘atraco’ no es más que una postal de ficción, de un mural que recoge varias situaciones descabelladas o cercanas a la realidad de la ciudad, como parte de la decoración de Arte Pop.

Esa es la cara más colorida de Guayarte, a diferencia del deslucido sector que está al otro lado del estero Salado, junto a la Universidad de Guayaquil.

Diario EXPRESO le ha tomado el pulso a la plaza artística en los cuatro años del proyecto que impulsó la administración del alcalde Jaime Nebot y que siguió tomando forma con Cynthia Viteri, como lo recogemos en la publicación de hace dos semanas: “Guayaquil: las dos caras que tiene Plaza Guayarte”.

El 23 de agosto del 2018, el entonces alcalde Jaime Nebot visitó la obra, junto con Cynthia Viteri. También aparece el actual vicealcalde, Josué Sánchez. Tomada de la cuenta pública Twitter de la alcaldesa Cynthia Vireri

Hoy, en cambio, se presenta la información disponible de las contrataciones públicas que realizó el Municipio de Guayaquil y sus entidades adscritas en torno a este lugar de recreación, cuya construcción representó una inversión de casi $ 5 millones, según los recortes de prensa del 2018, del que autoridades municipales evitan hablar o dar datos que son de interés público de los guayaquileños.

Momento en que se abordaban temas relacionados con la segunda etapa de Guayarte (no prosperó), en agosto del 2019. Tomada de la cuenta pública del vicealcalde Josué Sánchez

Desde ese año hasta el 2021 se adjudicaron doce obras y servicios relacionados directamente con esa plaza, a favor de personas naturales y empresas, como el evento de inauguración que costó $ 50 mil, según una revisión a los registros del portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Los montos de todas las adjudicaciones suman casi $ 900 mil. De esta cifra, casi medio millón de dólares se ha usado en servicios de producción y organización de eventos que han sido adjudicados de forma directa a las agencias Rompecabezas, Godfilms y a Nelson Parra, bajo la modalidad de régimen especial. En los años de vida de la plaza artística se ha visto a varios talentos de pantalla animar a los visitantes.

Marián Sabaté en una selfie que captura Johanna Marín Viteri, hija de la alcaldesa Cynthia Viteri. En la descripción del post colgado en la cuenta de la presentadora de televisión se menciona a un bar de la plaza y al sitio de recreación. Sabaté ha trabajado como animadora en ese recinto abierto. Captura de pantalla de la cuenta pública de Marián Sabaté

Para tener más detalles, Diario EXPRESO trató de ubicar en internet la página web oficial de Guayarte, pero la consulta no tuvo éxito, no existe el sitio, pese a que el Cabildo destinó $ 20.517 de los contribuyentes para la contratación del servicio de diseño y desarrollo web de ese lugar, en febrero del 2019. Moderzacorp S. A. (Geeks Ecuador), cuyos dueños son David Solís, Luis Palacios y Adrián Bajaña, ganó el contrato en una subasta en la que solo hubo una oferta.

“El proyecto fue entregado a entera satisfacción del Municipio”, dice Solís en un correo electrónico, ante un pedido de entrevista que evadió.

En 2018, la municipalidad también contrató al estudio Noboa Bejarano, por $ 10 mil, para la asesoría jurídica sobre la explotación comercial de los espacios de la plaza, es decir, el alquiler o concesión de los locales y otras áreas a terceros, y el registro de la marca.

Este Diario pidió a la Dirección de Promoción Cultural del Cabildo, a cargo de Állyson Luna, el listado de beneficiarios de la subasta de los locales que pertenecen a la ciudad, pero hasta el cierre de esta edición seguía pendiente la entrega de los nombres.

Ante la falta de información de la subasta, se emprendió una búsqueda en redes sociales y sitios web abiertos. En un reportaje del canal Gama TV sobre uno de los partidos de Ecuador en Qatar, se cita a Érika Poveda como comerciante de la plaza.

Captura de pantalla de video de un reportaje de Gama TV sobre el mundial de Catar.

“Como restaurantes hemos innovado”, se le escucha decir a Poveda, asambleísta alterna del Partido Social Cristiano (PSC) en el período legislativo pasado, quien también fue relacionista pública del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Registro fotográfico en el que se ve a Érika Poveda. Tomada de la cuenta pública de Instagram de la exasambleísta del PSC

Sobre la nota audiovisual de prensa, Poveda contesta: “No soy propietaria. Manejé las relaciones públicas”. Para contrastar la información se le pidió el nombre de los negocios. ¿Tiene problemas con citar los negocios? “Hago trabajo de relaciones públicas de varios lugares. Es todo”.

EXPRESO también le solicitó información y una entrevista al área de prensa de la Alcaldía. Tampoco hubo respuesta.

En la búsqueda de datos se identificó a una de las propietarias de uno de los locales de Guayarte (Almodobar), Martha Pine. Ella es relacionista pública, ha trabajado en campañas políticas y es cercana a personajes socialcristianos, según registros.

Registro fotográfico del 28 de agosto de 2018, meses antes de la inauguración de Guayarte, en el que se ve a Martha Pine, propietaria de un local de la plaza artística, junto al concejal y actual vicealcalde Josué Sánchez, al entonces vocero municipal y actual concejal Jorge Rodríguez; la periodista de Teleamazonas, que también ha realizado tareas de relaciones públicas a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, Liz Valarezo; y la comunicadora Lucía Jaramillo, quien se ha desempeñado como especialista de políticas en el Cabildo porteño. Captura de pantalla de cuenta pública de Instagram de Martha Pine

“No he tenido ninguna relación. Ha sido muy profesional. No te sabría decir (si hay conflicto de intereses). No veo nada ilícito de haber participado en una subasta pública en sociedad con otras personas”, dice Pine, quien maneja la agenda del alcalde electo Aquiles Álvarez. Ella destaca que tiene otro negocio en una plaza cercana.

El Cabildo también ha destinado dinero en la compra de arte, como la escultura de $ 50 mil que la fundación municipal Siglo XXI compró a Fasinarm y que instaló en Guayarte. Hoy, la obra, denominada Corazón Guayaco, tiene evidentes daños y carece de alguna etiqueta informativa. Siglo XXI se negó a una entrevista.

La escultura Corazón Guayaco. Cortesía: cedida por Fasinarm

La obra registra evidentes daños. También falta información para los visitantes sobre la representatividad de la escultura. Jonathan Palma

Laura María Noboa, quien está a cargo de Fasinarm, explica que la escultura la donó un artista para que la entidad sin fines de lucro pudiera recaudar fondos.

La falta de respuestas o explicaciones a medias aumentan la opacidad que ha marcado a la rendición de cuentas del Cabildo, en los últimos cuatro años.