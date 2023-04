No se recaudaron $ 2,3 millones arroja el informe de la Contraloría sobre el caso Vallas, ¿cómo responde usted, uno de los auditados?

Esto se inicia como un asunto mediático y con la finalidad de perjudicar a la candidatura de la alcaldesa para ese entonces. Hemos presentado las justificaciones, la Contraloría está equivocada; con nuestra propia información ha establecido este tipo de cosas. Perjuicio se entiende que es algo perdido, que no se puede recuperar, pero la dirección que es competente de noviembre de 2021, en este tema, ha enviado las liquidaciones para cobro. La dirección financiera ya empezó a notificar, cobrar y seguirá cobrando y si no pagan tendrán que establecer títulos de créditos, embargos, lo que haya que hacer por un valor superior a los $ 2,3 millones. Ellos hacen una liquidación de $ 3,5 millones; superan incluso lo que la misma Contraloría no ha podido detectar. Hay razones y motivos por las que no se recaudó.

Entonces por qué no se recaudó. ¿Qué razones alega?

Una de ellas es por las vallas de propiedad privada. Hubo una reforma en abril de 2022, ya no formaba parte Justicia y Vigilancia en el tema vallas para ir contra el propietario del predio donde estaba la valla. Hubo que hacer la reforma a la ordenanza para que el propietario del predio responda por esa valla; entiendo que eso ya se hizo, se pudo establecer, se liquidaron valores y están en la dirección financiera en proceso de cobro.

Finalmente ya hay un informe de Contraloría. Señala que no se recaudaron 2,3 millones de dólares. Luego de esto viene la etapa de juzgamiento.



¿Y qué pasa con los operativos? ¿Se hicieron?

Repito, las vallas que están en la vía pública han estado permanentemente en convenio de pago; no han perjudicado al Municipio, son valores altos y la dirección financiera les estableció convenios y, a través de estos, han pagado el número de vallas que mantiene cada empresa.

Entrevista. Narváez mientras conversa del informe de Contraloría con EXPRESO. AMELIA ANDRADE

Una de las conclusiones de Contraloría es que el director de Justicia y Vigilancia y directora de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot) “no supervisaron (...) a fin de verificar las infracciones por la instalación de rótulos publicitarios sin autorizaciones municipales”.

¿Fueron legales o no?

Sí, pero por su monto que es alto, un vallero tiene 30 -50 vallas, entonces las liquidaciones son altas. Incluso el comité que se formó para esto trató de dejar sin efecto convenios y que los valleros vayan a los bancos pidan un crédito y pague al Municipio. Se han emitido 30 permisos y hay 250 vallas, ¿qué pasó? no es que están perjudicando al Municipio, simplemente están en convenio y como están en convenio no se emitía el permiso y ahí viene la confusión.

De acuerdo con Contraloría, en un apartado de conclusiones del 1 de enero de 2017 al 25 de octubre de 2020 “no se realizaron los censos, no se actualizaron los registros de usuarios que ocuparon e hicieron uso del espacio y vía pública por la instalación de los rótulos publicitarios ni se proporcionó la información necesaria para la realización de operativos de control que verifiquen el cumplimiento de las ordenanzas...”.

No hay un vallero que haya dicho “yo di dinero o me pidieron dinero”, entonces todo es un show. Xavier Narváez, director municipal

¿No le llama la atención que la ordenanza haya sido reformada casi 20 veces?

La última ordenanza fue reformada el 20 de enero de este año, pero en abril de 2022 recién se hizo la reforma para ir sobre el propietario del predio y abrir un proceso. Si la valla queda en propiedad privada y no puedo identificarla, no podía ir contra el propietario del predio; ahora con la reforma se pudo. Vallas, de Justicia y Vigilancia, salió en noviembre de 2021.

¿Y por qué la Contraloría no señala entre las conclusiones a otras direcciones, por ejemplo?

La Contraloría me establece responsabilidad hasta mayo de 2022, cosa inaceptable. Yo, Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, nunca manejé el tema de vallas, siempre fue una actividad delegada.

¿Quién?

En su momento, cuando era director, la manejaba un especialista de control puesto por el propio alcalde (Jaime Nebot) y con un oficio mío de delegación él se encargaba del control de vallas. No se retiraba la valla porque los valleros estaban en convenio, siempre había reformas para regularizarlos; el problema no era que haya vallas el problema es o que estén desordenadas o que no paguen, quizá el tema del orden era de parte de otra área asumirlo, no de Justicia y Vigilancia.

¿Y qué pasó después?

Luego de que sale este señor Gangotena, en el 2020, en la época de Cynthia (Viteri) puso una jefa encargada del control de las vallas hasta noviembre que pasó a la Dupot. Es decir, yo como director nunca estuve involucrado en vallas, no conozco a un vallero, nunca el alcalde Nebot ni la alcaldesa Viteri me llamaron a decir deje poner o saque una valla, le mentiría si diría eso. Las vallas han mantenido su regulación y han tenido funcionarios que han estado al frente de eso; había una comisión de vallas hasta la culminación del período del alcalde Nebot, luego esa comisión se extinguió con la nueva administración, luego vino la pandemia que complicó todo hasta que se puso una jefatura de valla.

Nunca el alcalde Nebot ni la alcaldesa Viteri me llamaron a decir que deje poner o saque una valla. Xavier Narváez, director municipal

Hasta un comité tuvo.

Cuando hubo el problema político vino el comité con el ingeniero Zúñiga y ya quedó extinguido.

O sea ya no está él al frente, ¿quién está ahora?

Volvió a la Dupot.

La Contraloría continúa en el caso y se conoce que la siguiente etapa es la de juzgamiento. ¿Presentará más descargos o no?

La Contraloría lo que quiere, creo, asumo, es que eso esté pagado, pero eso no depende de mí; eso depende de la acción de cobro que la tiene la dirección financiera, pero el supuesto perjuicio no hay. Nosotros después de la lectura enviamos un sustento donde hacemos ver que eso se está cobrando y aspirábamos que el informe final lo considere y que solamente emita recomendaciones en el sentido que se debe seguir cobrando. Oiga, los valleros presentaron acciones de protección y los jueces le dieron la razón a los valleros, no hay un vallero que haya dicho “yo di dinero o me pidieron dinero”, entonces todo es un show.