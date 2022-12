El discutible tema de las vallas publicitarias aterrizó el miércoles 30 de noviembre a la mesa del Concejo Cantonal, pero dejó más cuestionamientos. Se trató del punto 4 (de 10) que puso en conocimiento de los ediles la aprobación de dos resoluciones administrativas emitidas por el comité que está al frente de esta materia, con Gustavo Zúñiga a la cabeza.

Se abordó la suspensión de trámites concernientes a la emisión de permisos de solicitudes y demás relaciones con los rótulos publicitarios tipo C1, G1, F2, C2 y G2. Una acción que fue tomada por esa comitiva, y que, en otras palabras, ahora se recortó de 6 a 3 meses la susodicha interrupción. Y esto obligó a que la concejala Lídice Aldás (de Fuerza Compromiso Social) arroje sus comentarios y, claro, su abstención.

“En el informe se habla que algunas empresas no han cumplido. Me gustaría conocer cuáles son esas empresas, cuál sería el costo de la pérdida para la ciudad; es importante que se pueda señalar de quién tuvo responsabilidad del tema...”, expresó la edil, ante la mirada de sus pares, cuya mayoría es del sello socialcristiano.

Después de que Aldás diera sus argumentos, la alcaldesa, únicamente, se limitó a responder que ya se está alistando una nueva ordenanza para el tema de los rótulos. No dijo nada respecto a las empresas, quiénes son y cómo han logrado incumplir la normativa. Solo reveló que la normativa está siendo preparada por el mismo Comité de Coordinación Municipal para el Ordenamiento, Control, Funcionamiento, Cumplimiento de Normas y Regulación del Espacio Público y Privado de Guayaquil.

“Durante el mes de diciembre vamos a aprobar una nueva ordenanza que se ajuste a la realidad actual respecto a la colocación de cualquier anuncio en Guayaquil”, manifestó la funcionaria, al subrayar que, “si todo sale bien”, este nuevo documento regirá a partir de un mes, enero de 2023.

Esta contestación no contuvo la abstención de otros dos ediles en torno a este punto: Elena Toledo (Centro Democrático lista 1) y Terry Álvarez (Fuerza Compromiso Social). Los otros 12 concejales, en cambio, soltaron su “a favor”.

En la amplia mesa del Salón de la Ciudad, pese a que los otros tres ediles estaban a espera de respuestas, hubo tiempo hasta para felicitar por el cumpleaños de la concejal Laura Arteaga y se recordó el aniversario de Consuelo Flores, otra edil socialcristiana. También se puso en conocimiento, y este fue el segundo tema más discutido, la segunda reforma a la ordenanza, que actualiza los valores por la ocupación de los puestos en los mercados municipales; ordenamientos municipales, e ingreso de vehículos a la terminal de transferencia de víveres.

Después de que concluyó la sesión, EXPRESO conversó con Aldás para que profundice su punto de vista frente a lo tomado por el Municipio. Ella señaló que aún aguarda respuestas en torno a sus incógnitas.

“Me parece importante que puedan haber reducido tiempos... Pero, ¿qué pasó en interno? ¿Quiénes son responsables? ¿Qué va a pasar con las empresas que ya teniendo un convenio no lo cumplieron? ¿Quiénes son y por cuánto tiempo han utilizado el espacio público?”, cuestionó.

Además, recalcó sobre los presuntos responsables, pues los rótulos no se colocan en los patios de las viviendas, sino que es en las avenidas principales. “Hay otras cosas que también son importantes, sobre quién tiene la responsabilidad de no haber controlado, qué vamos a hacer con los empresarios que no cumplieron. Debe tener algún camino y proceso”, precisó.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Municipio, hasta el momento, este nuevo comité ha desmontado 71 rótulos publicitarios entre pantallas ledes y vallas; otras 14 estructuras, prometió, serán desmontadas en los próximos días por sus propietarios. Mientras que, la Comisaría Décimo Tercera Municipal abrió alrededor de 300 expedientes por la instalación de rótulos sin permisos, entre otras irregularidades.

El caso de las vallas publicitarias irregulares se encuentra tanto en la Fiscalía como la Contraloría, pero no se conocen mayores avances.