Más dudas se levantan en torno al caso de las vallas irregulares. Luego de que EXPRESO publicó un artículo sobre el cuestionamiento de cómo aquellas estructuras que no tenían permisos obtuvieron los medidores de energía eléctrica, el Municipio respondió a este Diario sin detallar cifras o nombres.

La respuesta vino de Fernando Aizprúa, jefe de Regulación del Espacio Público y Control de Vallas y Pantallas Publicitarias, quien aseguró que los medidores (sin precisar cuántos) fueron dados a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “Se han llevado a cabo operativos de control en Guayaquil y se han retirado las vallas publicitarias que incumplen con la ordenanza vigente, y dichos medidores han sido entregados a CNEL”, manifestó.

Otra de las interrogantes fue cuántas vallas que no tenían permisos poseían el medidor de luz y cuántas continuaban levantadas en Guayaquil, pero esta no fue respondida. Lo único que se supo es que en la comisaría décima tercera municipal se están “sustanciando procesos administrativos sancionatorios en contra de los propietarios”. Nombres que, hasta ahora, son desconocidos.

En un recorrido por la ciudad se constató que todavía se observan estructuras que no poseen el nombre de la empresa propietaria ni el número del permiso (obligaciones especificadas en la ordenanza). Adicionalmente, otras reflejan abandono. No cuentan con las pancartas de publicidades ni los datos de a quién le pertenece el largo cilindro. ¿Qué pasaría si una de estas se desploma y mata a un conductor o a cualquier transeúnte?, se cuestiona la ciudadanía, que levantó su voz en reclamo de la contaminación visual que estas y las pantallas tipo led generan.

En torno a esta situación el Municipio, hace unas semanas, alegó que los rótulos sin permisos “fueron instalados en la época de la pandemia, cuando el Municipio tenía la prioridad de salvar, rescatar y precautelar vidas”, justificó Verónica Landín, titular de la dirección de Planificación Urbana y Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot).

Teniendo en cuenta este panorama, otra pregunta de EXPRESO fue por qué se permitió que se levanten estas estructuras, al tener en cuenta que no tenían los permisos respectivos. Aizprúa agregó que el Cabildo “no ha autorizado la instalación de vallas publicitarias que incumplen la ordenanza vigente”.

Cifra 512 vallas se identificaron en un censo, de las cuales entre 80 y 90 no contaron con la “factibilidad”.

Él dice que la entidad más bien ha ejercido “oportunamente las tareas de control y regularización de los rótulos publicitarios instalados en el cantón”. “Esto incluye la sustentación de procesos sancionatorios en contra de las compañías propietarias que se encuentran sin permiso”, añadió sin dar a conocer cuáles son esas empresas.

¿Pero qué pasa con los trabajos en conjunto con CNEL? El funcionario se limitó a decir que ha coordinado “varias acciones”. Una de estas es evitar que sin el permiso municipal correspondiente se continúen otorgando medidores de luz para la instalación de vallas a las compañías propietarias.

Al otro lado de la orilla está CNEL, institución a la que también se le ha preguntado si posee un registro de las estructuras que hurtaron (o están hurtando) energía eléctrica, y si ha podido cuantificar ese perjuicio. Sin embargo, hasta el cierre de esta nueva edición las respuestas no llegaron.

Ante un pedido anterior de EXPRESO, la alcaldesa Cynthia Viteri reaccionó en torno al tema de las vallas, que hoy se encuentra en la Contraloría y la Fiscalía, aunque no se conocen mayores avances. La alcaldesa a finales de octubre de este 2022 volvió a recordar, como si no estuviera claro ya, que los rótulos se levantaron durante la pandemia. “Actualmente están siendo desmontadas alrededor de 90 vallas publicitarias que no cuentan con permisos y que por sus características no pueden regularizarse”, puntualizó la funcionaria a este medio de comunicación, al recordar que en los espacios que quedan se están sembrando árboles.

El tema de las vallas le competía a la dirección de Justicia y Vigilancia, con Xavier Narváez a la cabeza, pero ha ido de tumbo en tumbo, hasta llegar al Comité de Coordinación Municipal para el Ordenamiento, Control, Funcionamiento, Cumplimiento de Normas y Regulación del Espacio Público y Privado de Todo Tipo de Elemento Publicitario en Guayaquil, a cargo de Gustavo Zúñiga.

Está pendiente la respuesta de CNEL para conocer las gestiones que ha realizado la entidad en torno al caso.