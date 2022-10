Presunto delito de peculado es lo que la Fiscalía indaga en el caso Vallas. Así lo dio a conocer una fuente de la entidad, al recordar que este se encuentra en investigación previa. Por otro lado, la Contraloría General del Estado (CGE) señaló que está ejecutando una acción de control, conforme el debido proceso, y que solicitó la información correspondiente a la entidad auditada. ¿Pero qué criterio tienen los aspirantes al sillón de Olmedo en torno a este caso?

EXPRESO interpeló a cuatro de los al menos once postulantes inscritos, que de acuerdo con las encuestas son los que reflejan mayor intención de voto, para conocer cuáles son sus comentarios al respecto y cómo pretenden actuar si llegan a estar al frente de la Alcaldía. Estos son Cynthia Viteri (actual alcaldesa), Jimmy Jairala, Aquiles Álvarez y Pedro Pablo Duart.

De estos, solo tres respondieron las interrogantes y cuestionaron la vigilancia y acciones de la actual administración en el caso. De quien no hubo una contestación hasta el cierre de esta publicación, pese a que se enviaron las preguntas al departamento de Comunicación, fue de la principal funcionaria municipal: Cynthia Viteri, de la alianza PSC / MG.

Jimmy Jairala, de Centro Democrático, manifestó que alguien debe explicar por qué no ingresaron a tesorería “cerca de 14 millones de dólares” generados por la colocación anómala de estos letreros. Aseguró que este tema no se soluciona sacando las estructuras y sembrando árboles nativos: “echando tierra a un acto de presunta corrupción”.

“Si la señora alcaldesa no aclara este tema, seguirán levantadas las alertas porque hay un ‘alguien’ que acordó con malos empresarios una forma de perjudicar a los guayaquileños disponiendo de espacios públicos sin pagar tasas, y ese ‘alguien’ se benefició desde el inicio de la pandemia”, analizó.

Jairala continuó diciendo que la solución no es “regularizar” actos irregulares y que tienen que aparecer los nombres de los responsables, algo que “ya le corresponde a la Función Judicial”.

Por su parte Aquiles Álvarez, postulante a la Alcaldía por la Revolución Ciudadana y quien -como Jairala- saca un estimado del perjuicio económico generado por las vallas irregulares; considera que este sonado caso obedece a un “saqueo directo a todos los guayaquileños por más de $ 17 millones, que fueron a parar en los bolsillos de varias personas, muy probablemente vinculadas a la propia administración municipal”.

¿Qué hará si llega a la Alcaldía? Álvarez respondió que será “el primer alcalde de Guayaquil con conciencia ambiental”. “Vamos a finalizar todos los contratos de vallas. Saldrán absolutamente todas y en su lugar iremos con las escuelas a sembrar árboles. Asimismo, la gente de vía a la costa tiene mi palabra de que acabaremos con todas las canteras que están arrasando los pocos bosques que nos quedan. Guayaquil no seguirá siendo un cajero automático de cuatro vivos”, agregó.

En tanto que Pedro Pablo Duart, la carta de SUMA, calificó este caso como una muestra de “pillería y sinvergüencería”. Dijo que no puede valorar la actual gestión porque “no ha habido ninguna”. Que no se ha hecho absolutamente nada. Que le parece un fracaso. Que se ha desaprovechado una oportunidad y que los problemas no han sido atendidos de raíz. Esas fueron algunas de sus conclusiones.

“¿Cómo pueden decir y argumentar que en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba en las casas, puedan instalar más de 400 vallas ilegales y más de 100 pantallas gigantes? ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? ¿Han sancionado a alguien? ¿A dónde fueron los recursos y cuánto es el perjuicio para los guayaquileños?”, cuestionó.

Duart adelantó que si llega al sillón de Olmedo sancionaría a los responsables y que “cerrará el Municipio” para estudiar la situación financiera. “Primero, les quitaré la chequera a los políticos corruptos. Segundo, (hay que) hacer las cosas bien en función de darle prioridad a la gente”, concluyó.